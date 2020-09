Srpska i Srbija će donijeti identične zakone kojima će regulisati Dan srpskog jedinstva

Republika Srpska i Srbija će donijeti identične zakone kojima će regulisati karakter Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

To znači, kaže srpski član Predsjedništva BiH, da će se već iduće godine, 15. septembar obilježiti zajedničkim manifestacijama u Srpskoj i Srbiji.

Svečanosti neće nedostajati ni ovog septembra, kada će se trobojke Republike Srpske i Srbije vijoriti sa obje strane Drine.

"Prije oko mjesec dana smo se dogovorili da obilježavamo, sada smo rekli da ćemo prigodnim manifestacijama koje su moguće u ovom trenutku to učiniti. I tek dakle kroz zajendičke manifestacije iduće godine taj praznik ćemo početi da na pravi način obilježavamo, a ovaj put će to biti niz manifestacija i u Republici Srpskoj i u Srbiji koji će skrenuti pažnju i obilježiti taj datum koji do sada nismo imali", kaže Dodik.

Zajednička istorija, kultura i pripadnost jednom narodu, već su povezani zvaničnim dokumentom, ali zajednički praznik, biće kruna bratskih odnosa. Iz Republike Srpske stižu poruke da je obaveza srpskog naroda i sa jedne i sa druge strane da zajedno obilježi praznik srpskog jedinstva, na šta ima i pravo.

"Mi po sporazumu o specijalnim i paralelnim odnosima, a želim da podsjetim da sporazum o specijalnim i paralelnim odnosima sa Srbijom, smo potpisali gospodin Dodik i ja, 2006. godine, ja tada kao predsjednik Republike, a on kao predsjednik Vlade. I on je i danas na snazi, i predstavlja ozbiljan okvir da sve ovo što mi radimo sa vlastima Srbije, ustvari je legitimno, legalno i međunarodno priznato. I sve što možemo da radimo i treba da radimo", kaže Dragan Čavić, poslanik NDP-a u NS RS.

Dan velike pobjede i proboja Solunskog fronta, trebalo bi da slave svi Srbi gdje god da se nalaze, kažu istoričari.

"Petnaesti septemabr je važan naravno datum. On simbolizuje jednu od najvećih pobjeda ne samo srpskog naroda, već i ideje oslobođenja balkanskih naroda u istoriji. Dakle, probijen je u to vrijeme balkanski front, južni front predzadnji front na kojem je na obe strane bilo milion vojnika, zajedno sa srpskom vojskom koja je probila taj front. Mislim da je dobro što Srbija i Republika Srpska su ustanovili zajednički praznik i bilo bi dobro da tome pristupe i drugi krajevi gdje žive Srbi, a prije svega mislim na Crnu Goru", kaže Čedomir Antić, istoričar.

O odnosima sa Crnom Gorom i juče se govorilo u Beogradu. Srpski član Predsjendištva BiH, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije, poručio je da bi Republika Srpska trebalo da ima isti sporazum o zajedničkim i paralelnim vezama sa Crnom Gorom. Od toga će, poručuje Milorad Dodik zavisiti i odnos prema novoj vlasti u toj državi. Odnos Srbije prema Republici Srpskoj, zato je neupitan.

Aleksandar Vučić, nakon jučerašnjeg sastanka sa Miloradom Dodikom, rekao je da će Srbija čuvati svoj narod, te da je u BiH važno poštovati Dejtonski mirovni sporazum.