Srpska formirana sa namjerom da bude nezavisna država

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska formirana 9. januara 1992. godine sa namjerom da bude nezavisna država.

- Mi smo politički cilj tog vremena redukovali Dejtonskim sporazumom i prihvatli da ostanemo u BiH koju čine dva entiteta i tri konstitutivna naroda - rekao je Dodik danas novinarima u Banjaluci, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Republike Srpske ne bi bilo bez Srbije i da je Srpska jedan od prioriteta djelovanja Srbije.

Dodik je istakao da entiteti mogu bez BiH, ali da BiH ne može bez entiteta.

- Te rasprave nisu završene i neophodno je da budu vođene zato što mnogi u BiH pokušavaju da drže lekcije i da nameću neke procese bez prava - istakao je Dodik.

Dodik je rekao da je prvak u tome visoki predstavnik, koji je maltretirao cijelu javnost u BiH više od 20 godina, namećući rješenja koja su izvan Dejtonskog sporazuma i Ustava "i koji se u protekla dva dana drznuo da tumači Ustav".

- Visoki predstavnik nije za to zadužen i ne može on da tumači Ustav, ali u nedostatku da radi bilo šta smisleno, onda se dodvorava Bošnjacima u Sarajevu, i to je njegov osnovni zadatak u ovom vremenu - istakao je Dodik.

Dodik kaže da se visoki predstavnik dodvorava Bošnjacima tako što kritikuje Republiku Srpsku "i prijeti da će on nešto u Savjetu bezbjednosti nekog da obavijesti".

- Neka izvoli, nije prvi put. Svaki put kada ode tamo da laže protiv Republike Srpske iznoseći netačne stvari pokupi ono što je pisala "Slobodna Bosna" i neki drugi muslimanski mediji i to prenosi kao stav u Savjet bezbjednosti. Naučili smo to, ništa nam to ne smeta - kaže Dodik.

Dodik je ponovio da Republika Srpska ima sve odlike države - svoju teritoriju, narod, te izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast.

- Ovdje postoji narod koji živi ovu Republiku kao državu, svidjelo se to njemu ili ne. Neka obavještava koga hoće i Savjet bezbjednosti - istakao je Dodik.

Dodik je rekao da će se visoki predstavnik u BiH morati naviknuti na to da su Srbi u Republici Srpskoj zagledani u Srbiju.

- Drago nam je da Srbija pomaže Republiku Srpsku i ja sam zahvalan rukovodstvu Srbije, prije svega, predsjedniku Aleksandru Vučiću za svu pomoć koju je Srpska dobila posljednjih godina - istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, svi prethodni zvaničnici Srbije, od Slobodana Miloševića, Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Borisa Tadića imali su dobar osjećaj prema Republici Srpskoj, ali su svi imali različite mogućnosti da pomognu ili ne pomognu.

On je ocijenio da Republika Srpska sada ima najveći oblik pomoći od Srbije, te da ima potencijal da se sama politički brani.

Dodik je zahvalio Ministarstvu odbrane Srbije što je u Strategiji odbrane Srbije definisalo očuvanje Republike Srpske kao prioritet spoljne politike.

"To je nešto što se prvi put pojavljuje i mi to pozdravljamo. Naš odgovor će biti da tražimo da Oružane snage BiH što je više moguće zajedničkih vježbi organizuju sa Srbijom. Mislimo da je to sasvim normalno, da je potrebno i nije upereno protiv bilo koga", istakao je Dodik.

Komentarišući najavu ministra finansija i trezora u Savjetu ministara Vjekoslava Bevande da bi mogla biti povećana osnovica za obračun plata u zajedničkim institucijama, Dodik je rekao da nije protiv toga ukoliko za to postoje unutrašnje rezerve u okviru budžetskog okvira kojim se raspolaže.

- Povećanje budžetskog okvira nije moguće - naglasio je Dodik.

Na pitanje da li je moguće povećanje osnovice za povećanje plata u Oružanim snagama BiH, Dodik je rekao da Oružane snage imaju svoju stavku u okviru budžeta BiH, te da bi se preraspodjelom određenih sredstava mogli stvoriti uslovi za to.