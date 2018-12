Srpska ekonomski stabilna, važna podrška Srbije i Rusije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je Republika Srpska ekonomski stabilna i da bilježi rast bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje i ima stabilan budžet i izmirene gotovo sve obaveze prema budžetskim korisnicima.

"Ono što nam treba jesu nove investicije, ali iza sebe smo ostavili auto-put Doboj-Banjaluka i ponosan sam na to. Mnogi su bili skeptični da će to biti urađeno, ali sam još 2007. godine, dok sam bio u Vladi, ukinuo odluku da se vrši modernizacija postojećeg magistralnog puta do Doboja i tražio da se gradi auto-put", rekao je Dodik.

On je dodao da slijedi nastavak izgradnje auto-puteva i najavio da će krajem ove sedmice biti potpisan ugovor za izgradnju auto-puta Banjaluka-Prijedor, između preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" i kompanije iz Kine, koja je za to dobila koncesiju.

"Moramo dalje da nastavimo i od Doboja. Naš glavni cilj jeste da dođemo do Drine i dalje da se povežemo sa Srbijom. Vjerujem da ćemo to uraditi u narednih šest, sedam godina", napomenuo je Dodik.

On je naglasio da već sada građani koji putuju za Beograd, koriste auto-put do Doboja, koji dionicu skraćuje za 30 kilometara, a putarinu pojeftinjuje za 10 maraka u odnosu na auto-put kroz Hrvatsku.

Prema njegovim riječima, u toku je priprema projekata za izgradnju brzog puta od Zvornika, preko Milića i Vlasenice, te za auto-put od Vardišta prema Palama.

Govoreći o saradnji sa Srbijom, Dodik je za RTRS rekao da je tačno da odnosi Republike Srpske i Srbije nikada nisu bili bolji, podsjetivši da Dejtonski sporazum daje mogućnost specijalnih veza.

"Te specijalne veze su gotovo neograničene u oblasti obrazovanja, kulture, privrede, komunikacija, visokog obrazovanja, energetike i svega onoga što je život. I mi to koristimo. Zahvalan sam predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za podršku koja je data Srpskoj. I ranije smo imali pozitivan verbalan odnos prema Republici, ali nikada nismo osjetili i praktičnu podršku", naveo je Dodik.

On je naglasio da je Srbija dala 20 miliona evra da se širom Srpske grade vrtići, škole, domovi kulture i drugi objekti.

"U čitavoj priči nije najvažnija ona o novcu, koliko činjenica da je to podrška iz Srbije, što je Srbima u Srpskoj dalo viši nivo samopouzdanja. Niko od mene ne treba da očekuje da donesem bilo kakvu odluku protiv Srbije", poručio je Dodik.

Ocjenjujući saradnju Srpske sa Rusijom, Dodik je rekao da će ona biti nastavljena na najbolji mogući način.

"Veoma sam zadovoljan što je ove godine u Banjaluci bila (predsjednik ruskog Savjeta Federacije) Valentina Matvijenko, kasnije (ministar spoljnih poslova Rusije) Sergej Lavrov, što govori o visokom poimanju Banjaluke i Republike Srpske na političkoj karti Rusije", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da se ove godine dva puta sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Vjerujem da ćemo tu dobru saradnju nastaviti i sa ove pozicije koju sad imam. Ne mogu da govorim precizno o tome da li će Putin doći u Banjaluku na otvaranje Rusko-srpskog centra, ali u tom pogledu postoji nada. Proljetos na sastanku sam mu to rekao, a on je rekao da ćemo se o tome naknadno dogovoriti", istakao je Dodik.