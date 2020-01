Srpska dočekuje 28 rođendan politički i finansijski stabilno

Republika Srpska je dokazala da može samostalno da se izbori sa svim nedaćama i krizama i svoj 28 rođendan dočekaće politički i finansijski stabilno, poručila je predsjednica Republike Srpske u intervjuu Agenciji Srna.

Svake godine se, kaže Željka Cvijanović, uloži više energije i želje da se deveti januar obilježi na što bolji način. Ponosna sam, kao i svi naši građani, kada vidim našu policiju i njihovu profesionalnost koju pokažu taj dan, kaže predsjednica i ističe da se osjećaju praznična atmosfera i posebne emocije kada je riječ o budućnosti Republike Srpske. MUP Republike Srpske, ističe, ima posebnu težinu jer građani u njemu vide nekoga ko štiti njihove živote i imovinu, ustavni poredak i sve ono što je Republika Srpska. Svjesna je, kaže Cvijanovićeva, da će napada iz Sarajeva biti i ove godine.

"Da li ćemo biti napadani pa sigurno da se to nije dešavalo sa namjerom da se desi jednom, da vas neko nastoji obezvrijediti ili ukinuti dio identiteta da to uradi jednom dakle mi živimo kontinuirano u jednom ambijentu osporavanja u okviru BiH i to samo po sebi taj ambijent nije ni malo zdrav", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Bez obzira na to, atmosfera stabilnosti je nešto što definitivno karakteriše Republiku Srpsku i daje mogućnosti da se prave realni za naredni period kaže predsjednica. Zahvaljujući toj stabilnosti, Vlada je kaže uspjela da u 2020. godini planira povećanja plata i penzija i socijalnih davanja što je uvršteno u budžet.

"Vlada, čitav niz godina, i ona koju sam ja vodila i ova na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem, je Vlada koji radi upravo na tome da se poboljšavaju plate isto tako da se poboljšavaju penzije, da se povećava nivo socijalnih davanja ili da se uvide neka nova prava kada je to potrebno", kaže Cvijanovićeva.

Formiranje Savjeta ministara bi trebalo da doprinese relaksaciji odnosa između različitih nivoa vlasti što je važno za dalji rad, poručuje Željka Cvijanović.

Neophodna je, smatra, bolja komunikacija da bi moglo da se koordiniše sve ono što je važno na reformskom putu. Kada je riječ o posljednjim dešavanjima u Narodnoj skupštini Republike Srpske u toku posebne sjednice kada je razmatran Program reformi BiH, Cvijanovićeva je rekla da je to bila smišljena i isplanirana akcija s ciljem da se napravi problem i obezvrijedi najviša zakonodavna institucija.