Srpska će imati najsavremeniju kardiohirurgiju VIDEO

Premijer Republike Srpske Radovan Višković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić obišli su danas gradilište i nove prostorije u kojima će biti smještena kardiohirurgija gdje su razgovarali sa direktorom te ustanove Vladom Đajićem.

Saglasni su da će kardiohirurgija, koja bi do kraja godine trebalo da bude završena, biti jedna od najsavremenijih.

Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će kardiohirurgija biti opremljena visokom tehnologijom, a da će doktori u realnom vremenu moći da se konsultuju sa kolegama iz Republike i svijeta, jer će putem videa moći da prate operacije.

Poznato je da su u toku i pregovori sa eminentnim stručnjacima iz Srbije, Slovenije, kao i Austrije koji bi u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske dolazili da obavljaju kardiohirurške procedure.





Da je to od ogromnog značaja, potvrđuje i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Zadovoljan što Republika srpska konačno gradi kardiohirurgiju, kaže da će to biti mjesto broj jedan na kojem će se pacijenti iz Republike Srpske liječiti od srčanih problema.

“Vlada Republike Srpske koja je u tom vremenu i bila, investirala oko 350 miliona maraka. I ja mislim da su to sredstva koja su opravdala svoju namjenu, da to nisu pare koje su uzalud potrošene. Ja sam i ranije imao priliku da dolazim u Klinički centar prije 15 i više godina i ovo što danas ovdje možete da vidite i to prije 15 godina je nešto što se ne može porediti”, rekao je premijer Radovan Višković.

Republika Srpska do sada je za kardiohirurške intervencije pacijente slala u Tuzlu, Sarajevo, Srbiju ili neku od zemalja regiona, a sve troškove snosio je Fond zdravstvenog osiguranja RS.