Srpska će formirati žandarmeriju, ali ne i migrantske centre

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da će Republika Srpska formirati žandarmeriju da bi svojim građanima osigurati bezbjednost, te da u Srpskoj neće biti formirani centri za smještaj migranata.

"Republika Srpska neće primiti migrante i formirati centre za njih, niti će joj neko nametnuti da to mora uraditi. Mi ne radimo ništa spekulativno, samo želimo da osiguramo bezbjednost Republike Srpske", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

Prema njegovim riječima, formiranje centara za migrante nije doprinos bezbjednosti Republike Srpske i zato ih neće tamo biti.

"A da bismo sproveli tu odluku, formiraćemo strukture bezbjednosti koje mogu to da sprovedu", pojasnio je Dodik.

On je istakao da bi rezervni sastav policije mogao biti koristan u smislu da se angažuje shodno nekim ad hok situacijama, kao što je migrantska kriza.

"Međutim, napravila se atmosfera da je Republika Srpska mjesto koje se kao militarizuje, što nije tačno. Ja sam za demilitarizaciju i da ostanu određene policijske snage", rekao je Dodik, koji je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je ocijenio da od Oružanih snaga BiH nema nikakve koristi i poručio da one neće izaći na granicu sa Srbijom.

"Fronteks (evropska policija za zaštitu granica) neće biti na granici sa Hrvatskom, niti će Oružane snage BiH biti na granici sa Srbijom", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je ranije predložio da se kroz strukture bezbjednosti organizuju zajednički timovi kako bi kontrolisali migrantsku krizu.

Dodik smatra da je dio automatskog protivgradnog sistema, koji je u funkciji u Republici Srpskoj, spriječio da Srpska bude izložena problemima koje je grad izazvao u FBiH i regionu, ali da to još treba da utvrde stručnjaci.

On je naveo da je Srpska zbog opasnosti od grada prije nekoliko godina počela aktivnosti na uspostavljanju automatskog sistema odbrane od grada koji će biti završen u narednim mjesecima, jer se dugo čekala oprema naručena iz SAD.

Dodik je naveo da je jedan radar već postavljen na Jahorini, a da će jedan biti postavljen iznad Čelinca, te da će se automatski aktivirati sistem odbrane od grada koji će obezbijediti 95-odstotnu zaštitu na lokalitetu gdje se nalazi.

Dodik smatra da je automatski protivgradni sistem bila dobra odluka, izrazivši zadovoljstvo što su i u Srbiji uvidjeli prednosti takvog sistema.

"To radi naša domaća firma, u kooperaciji sa nekim inostranim kompanijama. Taj sistem je bio izložen na sajmu u Mostaru i znamo da ima dosta ljudi koji se interesuju, a vidjećemo kako će to izgledati. Ne želim da pomislite da dajem 100 odstotne garancije, jer to ne postoji, ali dosadašnje iskustvo je pokazalo da bi to moglo da bude efikasno", zaključio je Dodik.

Ministri poljoprivrede Republike Srpske i Srbije potpisali su u Beogradu Memorandum o izgradnji mreže protivgradnih stanica.

Izgradnju će finansirati Vlada Srbije, a realizacija projekta omogućiće bolju protivgradnu zaštitu za poljoprivredne proizvođače u Podrinju, pogotovo u zapadnom dijelu Srbije, koji je u protekloj deceniji najčešće bio izložen gradonosnim oblacima.

Biće izgrađeno 25 automatskih protivgradnih stanica i 10 antenskih komunikacionih stubova koji će biti postavljeni na teritoriji 10 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, od Zvornika do Rudog.