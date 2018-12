Srpska će biti oslobođena od pritisaka političkog Sarajeva

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da će nova vlada Republike Srpske imati više manevarskog prostora za dodatne ekonomske mjere i reforme, jer će biti pošteđena političkih pritisaka koje je Vlada koju je ona vodila trpjela od političkog Sarajeva u kojem je vlast činila druga politička garnitura.

Cvijanovićeva je rekla da je često prepoznavala gotovo osvetničku potrebu političkog Sarajeva i opozicije u Srpskoj da se obračunavaju sa institucijama Republike Srpske samo zato jer su nezadovoljni time ko čini vlast.

"Prepoznavala sam i njihov obračun sa građanima kroz to da im se uskrate određena sredstva i realizacija nekog projekta da bi mogli reći da im vlast u Srpskoj to ne izvršava, a u stvari su oni blokirali novac", izjavila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da očekuje da toga više neće biti jer će u Savjetu ministara sjediti odgovorni ljudi koji će u reprezentaciji koja igra i u Parlamentarnoj skupštini i na čelu sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom moći da deblokiraju određene procese koji su važni za Srpsku i da postave stvari na pravo mjesto.

"To znači da će institucije Srpske biti oslobođene tog pritiska, to je prevashodno važno za Vladu jer da bi ona mogla da kreira i izvršava mjere mora da računa na podršku svih - Narodne skupštine koja će imati komotnu većinu, predsjednika Republike, člana Predsjedništva i svih drugih naših predstavnika na zajedničkom nivou", naglasila je Cvijanovićeva.

Ocjenjujući prve radne dane u Sarajevu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Cvijanovićeva je za RTRS rekla da je Dodikov stav kada je riječ o simbolima Republike Srpske u zajedničkim institucija dosljedan i u skladu sa njegovim principima.

"On pokazuje svijest koliko je važno da se adekvatno Srpska predstavlja na zajedničkom nivou. Pozdravljam njegov stav koji je u skladu sa našim politikama. Naši građani dali su veliko povjerenje Dodiku na izborima pa bi drugačije ponašanje bilo neprihvatljivo. Ovo su politike koje mi zagovaramo, one nisu na štetu bilo koga, već prate liniju koju moraju da prate", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Dodikov stav je očekivan, jer je on izabran u Srpskoj da štiti interese Republike Srpske i govori u njeno ime u skladu sa interesima i programom koji su građani snažno i masovno podržali.

"To što je Sarajevo ambijent u kojem ne možete funkcionisati na taj način druga je priča, ali to i dalje ne znači da mi kao predstavnici Srpske, samo zato što to Sarajevo ili neki stranci ne vole, treba da provedemo svoj mandat sjedeći negdje u ćošku i čekamo šta nam oni ispostavljaju kao dnevni red. To treba da bude sasvim obratno, upravo ovako kao što radi Dodik", smatra Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je druga stvar što je ambijent u koji Dodik dolazi neprijateljski nastrojen prema Srpskoj, a posebno prema njemu lično jer je on promoter interesa Republike Srpske i što je BiH država koja se održava na aparatima.

"Neophodno je da se povuku vertikale, zbog čega smo ranije i insistirali na Mehanizmu koordinacije, da svi naši predstavnici iz Srpske koji djeluju na nivou BiH moraju da usaglašavju svoje postupke sa republičkim organima i mislim da će to ovaj put sasvim dobro funkcionisati", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je važno i da se kroz krivični zakon i neke izmjene utvrdi odgovornost za postupanje koje bi bilo izvan ustava ili za preuzimanje obaveza na nivou BiH koje su suprotne interesima Republike Srpske ili koje su donesene bez adekvatnih konsultacija sa njenim organima i institucijama.

"Kada smo se ranije bavili tim pitanjem onda je opozicija u Srpskoj, koja je bila vlast na nivou BiH, govorila da mi to najavljujuemo jer oni sjede u Sarajevu. Evo ja to sada najavljujem, a sjediće ista politička garnitura i u Banjaluci i u Sarajevu. Dakle, nema nikakvog revanšizma. Moramo stvari dovoditi u red", navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je logično što je nakon preuzimanja mandata predsjednika prvo posjetila Srbiju, gdje se sastala sa predsjednikom te države Aleksandrom Vučićem i gdje je toplo primljena.

Cvijanovićeva je zahvalila Vučiću za doček i konstruktivne razgovore u kojima su razmijenili mišljenja o mnogim stvarima i dodala da je mnogo važno da se veza produbljuje sa svim institucijama u Srbiji.

"Veoma sam zadovoljna intervencijama Srbije kada je riječ o projektima koje su realizovali u opštinama i gradovima Srpske, kao i najavama da će Srbija i dalje pomagati ključne infrastrukturne projekte. Veoma smo zainteresovani da naš auto-put '9. januar', od Banjaluke do Doboja, nastavi da se gradi i dođe do Srbije. Mnogo je važno da smo okupljeni zajedno oko svih krupnih događaja", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o spoljnoj politici, Cvijanovićeva je istakla da je važno da otvore vrata za Republiku Srpsku gdje je god to moguće.

"Često smo suočeni sa raznim pritiscima i stereotipima, pravi se lažna i vještačka slika o BiH i o tome da vam je sagovornik samo neko ko je na nivou BiH i ona je nanijela mnogo štete Srpskoj, a u krajnjem slučaju i BiH, iako to mnogi u BiH ne razumiju. To je nanijelo štetu i ljudima koji su trebali da budu naši sagovornici, ali zbog tih klišea to nisu bili, iako bi im bilo mnogo lakše da su imali direktni kontakt sa Srpskom, ali polako otvaramo vrata", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da ima velika očekivanja od ljudi koji će biti imenovani za nove ambasadore.

"Očekujem da će oni znati izbalansirati tu sliku i da neće služiti ostvarivanju ciljeva samo jedne politike ili samo jednog naroda i da će znati da odraze kompleksnost BiH i interese svih. Takođe, naši ljudi, bilo da su u Vladi ili na drugim funkcijama, treba da koriste priliku za svaki kontakt i otvaranje vrata za Republiku Srpsku", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Srpska želi da ima partnerstvo i da razgovara sa svima kako bi obrazložili poziciju Republike Srpske.

"Kada to ne radimo onda oni sami kreiraju sliku, vrlo često isfabrikovanu, lažnu i netačnu. Takođe, ne želimo da se odričemo onih koji su nam dokazani prijatelji kao što je Rusija. Ona je dokazani prijatelj ne samo Srpske, nego i cijele BiH, jer su se oni vrlo dosljedno pridržavali Dejtonskog sporazuma i branili međunarodno pravo. To što neki ne žele da to vide, koriste tu dobru volju i uklapaju je u globalnu antirusku histeriju, druga je stvar", navela je Cvijanovićeva.