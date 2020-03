Srednjoškolsko obrazovanje uskladiti sa potrebama tržišta rada

Radimo na izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Srpske, unaprijedili smo nastavne planove i programe, napravili smo standard zanimanaj u 54 struke do ljeta uradićemo još 52, pozabavili smo se planovima i programima, tražimo veću interaktivnsot u nastavi i produktivnost menadžmenta. Sve to sa ciljem sticanaj znanja, vještina, kompetencija učenika u srednjim škola, kako bi se po završetku školovanja zaposlili - čulo se na 11. Savjetovanju direktora i pedagoga srednjih škola na Jahorini. U procesu reforme doći će i do tehnološkog viška kadrova u srednjim školama. U Ministarstvu prosvjete i kulture imaju rješenje.

"Mi kao Vlada Republike Srpske, u saradnji sa Pedagoškim zavodom, kreiraćemo programe koji će ponudti mogućnost svih onih koji su zaposleni u sistemu obrazovanja da imaju mogućnost da ostanu ali moraće da se u okviru struke usmjere na neki srodan predmet, ili da se usavrše kako bi mogli dalje da ostanu u sitemu", kaže Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Reforma u obrazovnom sistemu zahtejva da se najveća promjena dogodi u učionici. Biće vraćen i fokus na vaspitnu ulogu škola i nastavnika, pedagoga, psihologa uz aktivnu uključenost učenika i roditelja u proces. "Najveća promjena će nastupitit u obrazovnom sistemu kada nastavnik promjeni svoj način rada, kad se doustane od klasičnog rada, predavanja, ispitivanja, kada krenu primjenjivati inteeraktivne metode koje pedagogija poznaje. Kad priđe učeniku, zajedno sa njim radi, kad učenici zajedno rade, operativna nastava i promjenimo način rada u učionici", kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. "Važna je i naša upisna politika da ne može te studijske programe da upiše svako i ko je imao loš prosjek u srednjoj školi. Aktivno radimo na tome da naš kadar obrazujemo da prenese prava znanja na pravi način. Radimo edukacije i doktora i asistenata u smislu da se podstiče kritičko mišljenje, da univerzitetska nastava bude interaktivna. Jer šta mi naučimo student, oni će tako učiti đake u osnovnim i srednjim školama", kaže Srđan Dušanić, dekan Filozofskog fakulteta Banjaluka. Od direktora i menadžmenta se očekuje da, kako je to rečeno - budu preduzetnici i menadžeri. i to tako da obezbjede dodatnu opremu za školu, kabinete, učestvuju u domaćim i međunarodnim projektima. Tu će imati pomoć stručnjaka sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci. "Vlada RS je u svom akcionom planu u decembru, koji je usvojen, namjeravala i ima namjeru da u nekom, za tri do četiri godine razmišlja i o uvođenju škola za direktore. ((Mi ćemo da pokreenemu tut emu i da pitamo direektore šta oni misle o tome", kaže Saša Petković, ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci "Ekonomska škola je spremna za promjene. U fazi smo potpisivanja ugovora sa partnerima i finansijskim institucijama, kako bi naši učenici pored teorijskog imali i praktična isksutva koja će im biti od koristi u budućnosti", kaže Sonja Tomašin Miskin, direktor Ekonomske škole Banjaluka. Budućnost srednjeg obrazovanja nema vremena za gubljenje. Ministar Natalija Trivić i Pedagoški zavod Republike Srpske, očekuju od direktora, pedagoga, nastavnika da do polovine marta dostave svoje sugestije i prijedloge kako bi zajedničkim snagama reformsiali obrazovni sistem Srpske.