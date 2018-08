U Beogradu je predstavljena knjiga "Srebrenica - raskrinkavanje lažnog samooptuživanja", sa koje su autor i recenzenti poručili da je krajnje vrijeme da se Republika Srpska ogradi od izvještaja komisije Dragana Čavića o Srebrenici i da ga odbaci na predstojećoj sjednici parlamenta.

Knjiga, čije je autor američki pravnik Stefan Karganović i sada pokojni oficir Vojske Republike Srpske Ratko Škrbić, posvećena je raskrinkavanju izvještaja iz 2004. godine Komisije Vlade Republike Srpske o događajima u Srebrenici.

Na prezentaciji je rečeno da je vrijeme da se napravi nova objektivna komisija, jer se mnogi dokazi o Srebrenici još drže u tajnosti, te ocijenjeno da bi poništenje tog izvještaja vodilo ka homogenizaciji patriotskih snaga u Srpskoj i ukidanju lažnih podjela.

Jedan od recenzenata knjige politikolog iz Beograda Aleksandar Pavić rekao je da je ova knjiga pokazala da je izvještaj Čavićeve komisije iz 2004. godine zasnovan na presudi generalu Radoslavu Krstiću za Srebrenicu i da je to praktično prepisana haška presuda.

Pavić je rekao da je taj izvještaj urađen na sramotu onih koji su ga sačinili, odnosno tadašnjeg rukovodstva Republike Srpske, koje je pokleklo pod prijetnjama, samo zato što su "visile" njihove fotelje, a vjerovatno i zbog nekih stvari koje su protiv njih "držane u fiokama".

On je dodao da se Čavićeva komisija u pisanju svog izvještaja nije bavila nikakvog istragom, kao i da je izvještaj zasnovan na nedostatku dokaza i iskonstruisanoj definiciji genocida, te podsjetio na mišljenja pojedinih zapadnih stručnjaka da genocida u Srebrenici nije bilo niti je u Hagu dokazana veza Krstića sa tim zločinom.

"Izvještaj je lažno samooptuživanje i krajnje je vreme da država, odnosno Republika Srpska, koja je pod velikim pritiskom i zbog predstojećih izbora, nađe prvu priliku da poništi izvještaj Čavićeve komisije i da se ogradi od njega", rekao je Pavić.

Pavić je rekao da je lažni izvještaj pravljen kako bi se skrenula pažnja sa pravih krivaca rata, a to su međunarodna zajednica i Alija Izetbegović, koji je, odbijajući mirovne planove, počinio zločin protiv mira.

Recenzent Srđa Trifković rekao je da je takozvani "srebrenički genocid" postmoderni mit koji je dobio status nedodirljive istine, ali da to ne može biti dugog vijeka.

On je naveo da je problem činjenica da je vlast SDS-a pristala na jedan sraman čin, koji je samo potvrdio njen status koji se produžava i danas, "jedne interesne grupe, jednog udruženog zločinačkog poduhvata za izdaju spolja i za pljačku iznutra".

"To je neprepoznatljivo u odnosu na onaj SDS koji je izneo Republiku Srpsku i koji je, uz sve svoje propuste i greške, ipak bio nosilac kolektivne volje sprskog naroda u BiH u periodu 1992-95. godina", kaže Trifković.

On je naveo da na izraelskoj političkoj sceni postoje snage koje bi voljele da vide kraj premijera Izraela Benjamina Netanjahua, ali da nikome od njih ne pada na pamet da paktiraju sa "Hamasom" ili "Hezbolahom" i podrivaju temelje jevrejske države da bi to ostvarili.

"Nažalost, ista stranka (SDS) iz koje je došao ovaj sramni dokument i isti šef Republike Srpske koji je tada bio na njenom čelu, danas su spremni da paktiraju sa Bakirom Izetbegovićem i da podrivaju temelje Republike Srpske da bi se dočepali svog parčeta vlasti i da bi videli kraj Milorada Dodika. To je sramno, neoprostivo, to je zločin, to je veleizdaja", rekao je Trifković.

On je rekao da je izvještaj Čavićeve komisije iz 2004. godine "velika ljaga i sramota", te da se koristi da se zaokruži Republika Srpska sa dva krila, a jedno je hipoteka genocidnosti, "u čemu je sramno učestvovao i tadašnji predsjednik Republike Srpske, tadašnja vlast, kao i partija koja i dalje radi na njenom uništenju".

"Sada zaokružuju Srpsku jednim krilom sa hipotekom genocidnosti, a drugim sa izazivanjem haosa iznutra, trenutno oličenom u jednom postmodernom šou-programu zvanom Pravda za Davida. Nepriznavanje srebreničkog mita je egzistencijalno pitanje Republike Srpske, a samim tim i svih Srba", rekao je Trifković.

Autor Stefan Karganović je rekao da je politička glupost protivnika Srpske, odnosno spisak Munire Subašić iz Udruženja Majke Srebrenice sa 22 hiljada imena Srba navodnih izvršilaca navodnog srebreničkog genocida, izazvao bumerang efekat i odluku Dodika da se u skupštini Srpske založi za poništenje tog grotesknog akta.

"Mesto starom izveštaju o Srebrenici je na odlagalištu otpada zajedno sa njegovim autorima i inspiratorima", poručio je Karganović.

On je rekao da je antiheroj njegove knjige, ali ne i tema, Dragan Čavić, za kojeg je rekao da opstaje zato što se nalazi "na jaslama stranih službi" koje u Srpskoj izvode "podmuklu obojenu revoluciju pod lažnom zastavom ubistva Davida Dragičevića".

Karganović je ocijenio da je izvještaj Čavićeve komisije o Srebrenici pisan ciljano sa namjerom da se udovolji očekivanjima neprijatelja Srba, a Srpskoj nanese najveća moguća moralna šteta.

On je rekao da u izvještaju ima 17.342 građanima Srpske koje je predala Čavićeva vlada, a Munira Subašić je, nastavljajući tim putem, dodala na njega još nekoliko hiljada.

"Knjiga `Srebrenica - raskrinkavanje lažnog samooptuživanja` je crveni žig koji će u javnim i privatnim bibliotekama zauvek obeležiti i staviti na stub srama sve one koje su iz najprizemnijih pobuda olako pristali da na stub srama postave Republiku Srpsku i njen narod", rekao je Karganović.

Knjiga je izašla u izdanju preduzeća "Filip Višnjić".