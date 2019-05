Srđan Perišić potvrdio: Više nisam savjetnik Milorada Dodika

Ne mogu da kažem rezloge, ali istina je da sam juče rezriješen dužnosti i od danas više nisam savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Milorada Dodika, potvrdio je politikolog Srđan Perišić za Srpskainfo.

Perišić kaže da između njega i Dodika nije bilo nikakve svađe, te da ga ovakva odluka nije iznenadila.

"Od prvog dana kada sam postao savjetnik znao sam da ću kad-tad otići sa te pozicije, tako da me ovo nije iznenadilo, ja sam takav. Razloge ne mogu reći, ipak je to predsjednik, nije u pitanju predsjednik mjesne zajednice, to su ozbiljni poslovi", rekao je Perišić kratko.

Kabinet Milorada Dodika brojao je 11 savjetnika, a Perišić je imenovan za njegovog savjetnika u novembru, a njegovo ime je sa liste već uklonjeno.