Srđan Mijatović, šef Povjereništva SPS za Bijeljinu: Djelima ćemo pokazati da nam je cilj bolji život građana

“Nisam od onih koji će ćutati kad treba jasno iznijeti svoje mišljenje i stav po određenim pitanjima koja se tiču svih građana u Semberiji, bez obzira što je moje ubjeđene da samo složan tim može imati uspjeha u ostvarenju značajnih rezultata kad je u pitanju opšte dobro, a takav sam i kao član partije”, rekao je u intervjuu za InfoBijeljina dr Srđan Mijatović, šef Povjereništva SPS za Bijeljinu.

Prije izvjesnog vremena, napustili ste SP i pristupili ste Socijalističkoj partiji Srpske-SPS, a potom ste imenovani za šefa Povjereništva SPS za Grad Bijeljinu. Šta Vas je nagnalo na ovaj potez?

- Odbornik sam u Skupštini Grada i nisam od “juče” u političkim vodama. Nisam od onih koji će ćutati kad treba jasno iznijeti svoje mišljenje i stav po određenim pitanjima koja se tiču svih građana u Semberiji, bez obzira što je moje ubjeđene da samo složan tim može imati uspjeha u ostvarenju značajnih rezultata kad je u pitanju opšte dobro, a takav sam i kao član partije. Politikom se ne bih ni bavio da ne smatram da na taj način mogu doprinijeti boljem funkcionisanju izvršne vlasti, kvalitetnijem i sadržajnijem životu naših građana. Lično sam ostvaren kao čovjek, imam divnu porodicu i imam najljepši posao koji mi omogućava da svakodnevno budem u kontaktu sa građanima i da im kao ljekar pomognem. Upravo svakodnevnim kontaktima sa građanima svih profila, spoznajem šta je ono što je potrebno učiniti, slušam njihove ideje, prijedloge i slično, a to mi jača političku ambiciju, jer moramo biti iskreni i priznati da bez politike, mnogo toga ne bismo mogli učiniti i promijeniti na bolje.

Šta ćete Vi konkretno učiniti?

- Kao pojedinac, mogu samo ukazivati na eventualne greške i davati konkretne prijedloge koji će doprinijeti boljitku svih nas. Socijalistička partija Srpske upravo će i raditi u tom cilju, da se čuje glas građana, njihove potrebe, njihove ideje i zahtjevi, tako da ćemo političko djelovanje usmjeriti i podrediti našim građanima. Naša želja je takođe, da, na našim prostorima imamo politički svjesnog i izgrađenog građanina.

U kojoj fazi je pripremanje SPS za predstojeće izbore?

- Intenzivno radimo na infrastrukturi stranke, kako bismo bili spremni za lokalne izbore. Imaćemo svoju odborničku listu, a ono što je evidentno je da imamo u stranci ljude sa izuzetnim i dugogodišnjim političkim iskustvom koji će sa mladim ljudima u stranci, na najbolji način realizovati naš, odnosno cilj naših građana, a to je kvalitetniji i bolji život na ovim prostorima, posebno za mlade ljude, bez kojih nema budućnosti.

Politička scena u Bijeljini postala je uzburkana u poslednjih nekoliko mjeseci. Imate li komentar i da li ćete podržati projekte koje najavljuje “široka koalicija”?

- Ne bih komentarisao druge partije, jer sam posvećen radu Socijalističke partije Srpske. Što se tiče realizacije projekata, pa naravno da ćemo ih podržati. Ne samo podržati, nego ćemo se snažno zalagati da resurse koje imamo u Semberiji, kvalitetno koristimo u cilju razvoja našeg grada, da se između ostalog, Banja Dvorovi, gdje se već dešavaju pozitivne promjene, najzad dovede u funkciju kao što su banje ne samo u Republici Srpskoj, nego i u regionu. Zar treba pitati, da li ćemo podržati najavljeno smanjenje cijene vode za 30 posto? Naravno da hoćemo, jer to je u interesu naših stanovnika! Izgradnja sportske sale? Pa to ne treba uopšte da bude predmet analize. To je trebalo već juče da se uradi! E to je ono što treba svima nama i to je ono što moramo i hoćemo forsirati. Semberija ima mnogo prirodnih resursa, a ima i ono najvažnije, a to su kvalitetni ljudi koji žele, mogu i hoće da rade i izgrade društvo u kom ćemo imati pristojan život. Socijalistička partija Srpske neće biti partija od danas do sutra, već partija sa vizijom koja će konkretnim djelovanjem pokazati šta može učiniti i pružiti građanima!

(Izvor: InfoBijeljina)