Potrebno što prije konstituisati vlast

Željka Cvijanović, novoizabrana predsjednica Republike Srpske, u prvom intervjuu za medije iz Beograda nakon što je potvrđena njena pobjeda, poručuje da upravo iz Srbije očekuje najveću podršku, ali ističe i da očekuje da Zapad konačno razbije stereotipe kada riječ o BiH.

Željka Cvijanović vjeruje da će sa Miloradom Dodikom, novoizabranim članom Predsjedništva BiH, i ubuduće funkcionisati kao idealan tim koji dobija.

"Dugo radimo zajedno i funkcionišemo kao tim, zato mi to što dolazim na poziciju predsjednika Republike Srpske nije opterećenje, naprotiv. S druge strane, Milorad Dodik daje posebnu snagu svakoj funkciji na kojoj se nađe. Samo politički nezreo čovjek bi se s tim takmičio. Oni koji su politički zreli u tome vide prednost i udružuju snage da bi doprinijeli timskom efektu".

- Opozicija je pokušala sve da ospori vašu pobjedu, ali na kraju se pokazalo da je bila čista kao suza. Osjećate li se i kao moralni pobjednik poslije svega što su o vama plasirali tokom kampanje?

"Osjećam se kao neko ko je zaslužio pobjedu, jer sam kao predsjednik Vlade, zajedno sa predsjednikom Republike, našom Vladom, stabilnom većinom u Narodnoj skupštini, našim socijalnim partnerima i građanima Republike Srpske uspjela da izvedem Republiku Srpsku iz ekonomske krize. Uz to smo sačuvali stabilnost institucija, uspjeli povećati penzije za oko 20 odsto, povećati plate u javnom, ali i u privatnom sektoru, povećali budžet za poljoprivrednike, povećali nivo socijalnih davanja i uveli neka nova socijalna prava, kao što su naknade za nezaposlene porodilje, civilne invalidnine i naknade za naše demobilisane borce starije od 65 godina koji nemaju 15 godina osiguranog staža. Nisam ni u kampanji, kao ni u prethodnih pet i po godina na premijerskom mjestu, obraćala previše pažnje na ono što govori opozicija, već sam čuvala snagu, energiju i živce za ono što sam morala raditi."

- Očekujete li dalju dezintegraciju BiH, pogotovo poslije spora Bošnjaka i Hrvata oko izbora Željka Komšića?

"Očekujem da će nesređeni odnosi između Bošnjaka i Hrvata postati još veći problem. S druge strane, važno je da mi u Republici Srpskoj u najkraćem roku provedemo izborne rezultate i konstituišemo institucije."

- Protivnici nisu štedjeli niske udarce, meta napada bila su i vaša djeca...

"To znači da ni oni nisu mogli reći da je loše to što smo povećavali plate, penzije, socijalna davanja i što smo gradili širom Republike, zato su se i bavili gadostima. Osim toga, time su krili i potpuno praznu političku i radnu biografiju svog kandidata. Smatram i da smo predsjednik Dodik, SNSD, a posebno ja brutalno pokradeni i opljačkani u Banjaluci."

- Možete li nam otkriti koga ćete imenovati za mandatara nove Vlade?

"Prerano je da se to saopštava, ali to mora biti neko ko zna kako se gradi i čuva stabilnost, ko razumije političke i ekonomske izazove sa kojima se nosimo, ko zna kako se koordinišu aktivnosti da bi se postigao rezultat i očuvala ustavna pozicija Republike, i nadasve da razumije da se mora igrati timski."

- Vi kao dosadašnja premijerka najbolje znate šta ste vašem nasljedniku ostavili, a šta očekujete da on uradi u narednom periodu?

"Ostavljam stabilan budžet, mnogo završenih poslova, kao i jasno dogovorene aktivnosti sa našim socijalnim partnerima, koje treba izvršiti u jednom partnerskom duhu i uz međusobno uvažavanje, kao što smo i mi to radili prethodnih godina. Mi smo se borili sa teškim finansijskim problemima, a toga će biti pošteđeni naši nasljednici, pa će zato biti potrebno da se više radi na modernizaciji cjelokupnog sistema i usvajanju novih tehnologija i praksi da bi društvo išlo ukorak sa kretanjima današnjeg svijeta."

- Kao premijer ste mnogo učinili na finansijskoj konsolidaciji Srpske, a koliko ćete moći da pomognete sa nove funkcije da se nastavi ekonomski razvoj zemlje?

"Mislim da je važno da podijelimo neka iskustva sa novim kolegama koje će obavljati važne funkcije i da, između ostalog, obezbijedimo ne samo kontinuitet aktivnosti, već i kontinuitet svijesti o tome da se Republika mora stalno čuvati na ustavnom planu i jačati ekonomski, ali i da se, pored brige za budžetsku svakodnevicu, moraju razumjeti i razni politički procesi koji nas dotiču. Za jedinstvo institucija koje rade s istim ciljem jačanja Srpske i govore usaglašenim glasom uloga predsjednika Republike je ključna. Dogovaraćemo se o svemu onom što je strateški važno."

- Јedan od ključnih problema u Republici Srpskoj svakako je odliv mladog i radno sposobnog stanovništva. Šta učiniti da ih zadržite, jer, složićete se, bez naroda nema ni Srpske?

"To je veliki problem, s kojim se suočava cijela naša regija, i sve vlade provode manje-više iste mjere. Povećanje plata i mogućnosti za zapošljavanje je prioritet, kao i pravljenje boljeg ambijenta za poslovanje i privređivanje. Mi na tome predano radimo, ali ono što je problem za cijeli ovaj prostor jeste odsustvo izvjesnosti, nedovršenost mnogih političkih procesa ili odnosa, i sve to dodatno opterećuje naše napore da izvršimo finansijsko-ekonomsku konsolidaciju."

- Koji su drugi ključni problemi i udari na Republiku Srpsku koje možemo očekivati u narednom periodu?

- Samo naivni mogu misliti da su ekonomski izazovi jedni na kojima ćemo morati nastaviti raditi u budućnosti. Kad je riječ o Republici Srpskoj, tu uvijek postoji potreba da predano radite na očuvanju njene ustavne pozicije, jer je namejra da se umanji njen politički značaj ili ustavni kapacitet stalno prisutna u političkom Sarajevu i dijelu međunarodne zajednice. Dakle, moraćemo i dalje mnogo raditi na političkom planu i na očuvanju stabilnosti naših institucija."

- Predsjednik Dodik se uvijek lati mikrofona, a možete li nam otkriti uz koju pjesmu ste vi proslavili pobjedu?

"Zajedno smo proslavili, bilo je to uz iste pjesme uz koje se obično slavi. Moram priznati da sam oko četiri časa ujutro, kad sam se sa porodicom vratila kući sa dočeka izbornih rezultata, i kad su svi otišli spavati, i sama odslušala nekoliko pjesama. Bio je to Džo Koker."

- Koliko će vam posao biti lakši nego dosad, s obzirom na to da konačno neće biti raskoraka između srpskih predstavnika u Sarajevu i Banjaluci?

"Sa Miloradom Dodikom, kao novim srpskim članom Predsjedništva BiH, taj posao će biti neuporedivo lakši. U prethodne četiri godine nismo imali koordinaciju sa ljudima iz Republike Srpske koji su bili na vlasti u Sarajevu i to je otežavalo naše napore i na političkom i na ekonomskom planu. Sad će postojati koordinacija i moći ćemo više da se posvetimo razvoju Republike."

- Godinama ste bliska saradnica predsjednika Dodika, možda ga vi najbolje poznajete. Brinete li kako će se on izboriti sa "aždajama" koje ga čekaju u Sarajevu?

"Ne brinem se, ni najmanje. Milorad Dodik je izabran da štiti interese Republike Srpske, a on taj posao zna, a i procedure su jasne. Pri tome, on radeći za interes svog naroda i svoje Republike nikada nikome nije nanosio zlo, niti ga je poželio. To što drugi ne vole da čuju kad on određene pojave naziva pravim imenom nije njegov problem. Ali nisam naivna i odlično znam da njemu lično, ali i Republici Srpskoj mnogi žele zlo u sarajevskim političkim krugovima, kao i u dijelu međunarodne zajednice, i uporno nastoje da ga prikažu u lažnom svjetlu. Što se tiče stranaca, oni svoje promašaje pokušavaju prikriti uobičajenim trikom - individualizacijom problema dajući mu njegovo ime, a prikrivajući ono što su pravi problem BiH."

- Održavali ste bliske kontakte sa saradnicima aktuelnog predsjednika SAD Donalda Trampa. Očekujete li u narednom periodu blagonakloniji odnos SAD prema Republici Srpskoj?

"Očekujem veće razumijevanje za situaciju u BiH, ali i napuštanje lažnih stereotipa koji su ovdje nametnuti i održavani mnogo godina. To neće biti ni lak, ni brz proces, ali mnoge stvari su izgledale nemoguće prije nekog vremena, a onda su postepeno postajale moguće. Mi ne tražimo za sebe nikakvu privilegovanu poziciju i odlučni smo da uporno tražimo partnere koji će razviti realniji pristup ovom prostoru."

- Na koga Srpska može da računa van njenih granica?

"Na Srbiju, što je prirodno, ali i na sve one koji imaju i koji će razviti taj realni pristup."

- Gdje vidite Republiku Srpsku na kraju vašeg mandata?

"Vidim je kao politički i ekonomski jaču i izgrađeniju, svjesnu važnosti sopstvenog opstanka."

- U intervjuu koji ste nam dali prije nekoliko mjeseci otkrili ste da rano ustajete kako biste prije odlaska u Vladu u kući završili sve poslove koje jedna domaćica ima... Da li će i predsjednica Srpske ubuduće stizati da kuva, usisava, pegla...?

"Sve će se stizati, ne sumnjam u to."