Srbija i Srpska istražuju posljedice NATO bombardovanja

Koordinaciono tijelo Vlade Srbije koje će istraživati posljedice NATO bombardovanja baviće se i Republikom Srpskom, tačnije svim područjima u regionu koja su se našla na udaru alijanse tokom devedesetih godina prošlog vijeka. Gdje god su padale bombe broj oboljelih od karcinoma raste.

"Jako je važno da se definitivno utvrde uzročnoposljedična veza zbog toga što postoje podaci da su ljudi koji su iz Hadžića preseljeni u Bratunac vrlo brzo završili i to uglavnom od malignih bolesti. Postoje podaci da su od kancera liječeni ljudi koji su imali nekoliko vrsta kancera," kaže Zorka Vukmirović, potpredsjednik Savjeta za međunarodnu saradnju Koordinacionog tijela.

U Srpskoj su, o posljedicama bombardovanja, još 2000. godine pričali ratni ljekari. Profesor Slavko Ždrale bio je najglasniji u međunarodnoj borbi za dokazivanje da je NATO vojska koristila osiromašeni uranijum, ali i druge hemijske supstance u granatama i municiji 1995.godine.

"Ostaje do danas da se nije zauzeo stav o osiromašenom uranijumu, da li se on upotrebljava ili ne upotrebljava u municiji, da li on ima štetno djelovanje ili nema, ali iz svega ovoga što smo vidjeli na našem području, što se dešavalo je dokaz da on ima štetno djelovanje po organizam i da su njegovo posljedice jako velike, rekao je prof.dr Slavko Ždrale, hirurg.

U to je uvjeren i Željko Samardžić. Otkrivene su mu tri vrste karcinoma. O posljedicama na zdravlje svjedočio je i na međunarodnom kongresu u Briselu gdje je sjedište NATO-a.

"Svjedočio sam o posljedicama šta mi je uradio osiromašeni uranijum i na istom tom seminaru sam čuo i od vojnika NATO-a koji su se dobrovoljno prijavili da svjedoče kao i ja, i svugdje u svjetu je ova bolest, ne samo nas, već i oni koji su učestvovali u bombardovanju, ne samo mi na zemlji, nego i oni u vazduhu su oboljeli, samo što svijet to krije, kaže Željko Samardžić.

Mnogi su uvjereni da su NATO snage koristile osiromašeni uranijum prilikom bombardovanja Republike Srpske 1995. godine ali i Srbije, četiri godine kasnije.