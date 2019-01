Saradnja Republike Srpske i Srbije nikada nije bila bolja, a autoput Beograd - Bijeljina preko Kuzmina, nije jedini infrastrukturni projekta koji ćemo realizovati, poručili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član Predsjedništva Milorad Dodik.

Projektna dokumnetacija za izgradnju tog auto puta, biće spremna do 1. juna, a radovi počinju najkasnije do kraja tog mjescea, najavljeno je nakon današnjeg sastanka.

"Zatim će Republika Srpska i predsjednik Dodik da nastave, prema Brčkom i Doboju, a onda do Banjaluke, kao što znate već ima, a nadamo se da će BH. strana, ili strana u Federaciji takođe produžiti taj auto put, preko Brčkog do Sarajeva, ako im je to putanja koju su izabrali", istakao je Aleksandara Vučić, predsjednik Srbije.

"To je projekat o kome smo ranije govorili, i onda kada smo ranije na jednom od sastanka govorili, o tome bilo je skepse, a danas već najavljujemo početak radova, polovinom ove godine. U savkom slučaju to će biti dokaz, da zajedno radimo i sarađujemo, Republika Srpska će učiniti sve da dionice, od rijeke Save, pa dalje prema Bijeljini i Brčokom ide nesmanjenom dinamikom i to je najvažnija vijest o kojoj mogu da vas obavjestim", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjeništva BiH.

Srbija će preuzeti na sebe izgradnju mosta na Savi, vrijednog 100 miliona evra, poručuje Vučić. Srbija će kaže da nastavi sa finasiranjem nekoliko projekata u Republici Srpskoj, poput programa za mlade preduzetnike, subvencionirace investicije. Predjsednik Srbije poručuje - želimo što više radnih mjesta u Republici Srpskoj.

"I u još jednom progaramu će Srbija da učestvuje, to je program na kome su institrali i predsjenik Dodik, i predsjenica Cvijanović, a to je za razvoj opština, u Republici Srpskoj, gdje ćemo kroz podršku, rekonstrukcije, renoviranja, i izgradnje bolnica, domova zdravlja, vrtića, na terotiri Republike Srpske, ukoliko takvo interesovanje pokažu i na teritoriji Federacije", istakao je Aleksandara Vučić, predsjednik Srbije.

Srbija je najvažniji faktor stabilnosti i bezbjednosti u regionu, i to svima treba da bude jasno, poručuje predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik. Poziva na jedistvo oko eventulanih rješenja za Kosovo i Metohiju, jer je sada ono važnije nego ikad. Podsjeća da su u Predsjedništvu BiH različita mišljenja o tom pitanju, ali Srpska će uvijek pratiti Srbiju i njene stavove. Ponovio je kaže i u Briselu ono o čemu je i ranije pričao.

"Svi razgovori u Briselu su, su nekako išli s time da se izbjegne uticaj, da se on ne reflektuje na ono što jeste situacija vezana za BiH. Ja sam rekao i tada i juče i preključe, i sada ću reći da je to nemoguće, da je to nemoguće, da tu javnost parcipira na način, kakav je veoma jasan, a to je ako neko ima ta prava, onda naravno zašto ne bi imali i mi. U svakom slučaju to je moj stav, ali ja hoću da obavjestim i javnost ovdje, da naprosto Republika Srpska smatra, da u BiH nema neke vidljive koristi", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik je ponovio da nema pristupanja NATO-u, podsjetio da nije formirana Vlast na nivou zajedničkih institucija ni tri mjeseca nakon izbora, ali i podsjetio šta bi značilo ukoliko bi Ustavni sud odlučivao o zahtjevu za promjenu imena Republike Srpske. Jasno je Ustavom definisano ime Republika Srpska, ali sastav Ustavnog suda, ne daje nam nijedan razlog da vjerujemo tim odlukama, kaže Dodik.

"Mi imamo tak negativna iskustva, dva bivša predsjednika SDA, Stranke demokrastke akcije, gospodina Izetbegovića i jednog i drugog, zanči dva potpredsjednika SDA su izabrani za dvojicu sudija Ustvanog suda. Ima ukupno devet sudija. Odlučuje se većinom, većin je pet, dva Bošanjak i tri stranca, koji postje u tom sudu, uvijek su dosnosili neprvne odluke, i zato mi ne smijemo dozvoliti da dođe do upućivanja ili prihvatanja rasprave o tom pitanju. Makedonka koja digne ruku da 09. januar nije praznik, kako možete da vjerujete takvom postupanju", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Nemoguće je promijeniti ime Republike Srpske. O tome je predsjednik Vučić govorio i ranije i zahvalan sam mu na tome, zaključuje srpski član Predsjedništva. Da je Republika Srpska nešto slično učinila, vjerovatno bi predstvanici međunarodne zajednice održali seriju sastanaka da to osude, kaže Dodik i podsjeća da nema jasnijeg primjera rušenja ustvanog poretka, od onoga što su iz SDA najavili da će uraditi.