Srbi više žele Evropu od poslušnika Ankare i Teherana

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić rekao je Srni da se teško oteti utisku da je uvođenje sankcija njemu i članovima njegove porodice imalo za cilj i da se Srbi prikažu kao zakleti neprijatelji EU, a drugi narodi, poslušni pojedinci i pijuni iz srpskog naroda predvodnicima prema Zapadu.

"Ja i sada mogu otvoreno reći - srpski narod više želi Evropu i njene istinske vrijednosti i strijemi ka njima od poslušnika Ankare i Teherana i lažnih bh. patriota", istakao je Špirić.

Ponovivši da mu ništa ne znači što su ga stavili na listu i da mu je to potpuno nebitno, jer će se brzo pokazati čiji rukopis stoji iza toga, Špirić je naglasio da se i dalje pita kakve veze s tim imaju njegova supruga i djeca da i oni budu na listi.

"Kome u 21. vijeku treba da me ucjenjuje preko žene i djece? Zašto oni da budu žrtve moje politike od koje nemam namjeru da odustanem koliko god me progonili? Da li na taj način žele da me oslabe? Vjerovali smo da su takva vremena ostala daleko iza nas, ali evo pokazalo se da nisu", zaključio je Špirić.

SAD su 10. septembra uvele sankcije poslaniku SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikoli Špiriću zbog, kako je navedeno iz Stejt departmenta, umiješanosti u korupciju.