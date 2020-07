Srbi povratnici strahuju od još jednog migrantskog kampa

Srbi povratnici u Federaciji BiH strahuju od još jednog migrantskog kampa, ovaj put u Velikoj Kladuši. Pomoć su potražili i od Predsjenice Republike Srpske, koja kažu, razumije njihove muke. Da razloga za brigu itekako ima, poručuje i Željka Cvijanović koja je podržala sve aktivnosti udruženja "Povratnici". Migrantsko naselje u srpskom selu Lipa bilo je dovoljno upozorenje, da Srbi u Federaciji BiH nisi dobro došli. Problemi nisu stali samo na tome, kažu povratnici.

"Povratnička zajednica je samim tim sa novim migantskim kampom ugrožena. Dakle organi vlasti, organi inistitucija Bosne i Hercegovine umjesto da zatvaraju migrantske kampove i d amigrantsku krizu rješavaju na drugačiji način oni zamislite otvaraju još jedan migrantski kamp. Mi smo predsjendici prenilije sve ono sa čim se susreću povratnici tamo, šta ćemo dalje uraditi vidjećemo ali groženi smo time da se otvara još jedan migrantski kamp u Unsko-sanskom kantonu", izjavio je Nemanja Davidović, predsjednik Udruženja "Povratnici".

BiH su preplavili ilegalni migranti, a od početka ove godine, u BiH je ušlo skoro osam hiljada migranta. Mahom su iz Afganistana i Pakistana, ali su njihovi identiteti uglavnom tajna.

"U 99 odsto slučajeva migranti ne posjeduju dokumente, skrivaju svoj identitet i otežavaju postupak readmisije i povratak u zemlju porijekla. Migranti koji posjeduju dokumente ili kojima se utvrdi identitet nakon provedene procedure, u postupku readmisije vraćaju se u zemlju porijekla ili u zemlju iz koje su došli, ukoliko ne ispunjavaju uslove za Međunarodnu zaštitu", kažu u Službi za poslove sa strancima BiH.

Nisu samo tajni identiteti problem, jer ima i onih koji su u BiH ušli sa sumnjivim vizama izdatim u BiH Amabasadama. Na epilog lažnih viza izdatih u Ambasadi BiH u Pakistanu još se čeka. Aferu je razotkrio Fahrudin Radončić koji je zbog loše migratnske politike koju vodi SDA podnio neopozivu ostavku. Da u cijeloj priči nisu čista posla, upozorio je i srpski član Predsjedništva BiH.

"Radončić kaže Džaferoviću: vi uvozite migrante. A džaferović njemu kaže recite mi ko to radi? PAkaže pitajte iz svoje kuće imate familiju koja vam to radi. I mi poslije otkrijemo da je to član porodice koji radi na nekom mjestu koje je važno za migracije. Ja ne znam d ali je oto istina, ali znam šta je bilo na sjednici predsjendišva gdje se ne daju olako ocjene", izjavi je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Lažne vize, i migranti koji se iza njih kriju, mogu da imaju ozbiljne bezbjednosne posljedice, smatraju stručnjaci.

"Kada vi na teritoriji Bosne i Hercegovine imate ljude koji imaju ulazni dokument na jedno ime, a oni su u stvari potpuno neko drugo ime i potpuno druga osoba da je to veliki problem, Jer organi bezbjednosti koji se bave pitanjima migranata i migrantskim problemima da bi mogli bilo šta da rade po tom pitanju oni moraju jasno utvrditi identitet svakog migranta", smatra Slobodan Župljanin, dekan Fakulteta za bjezbjednost i zaštitu u Banjaluci.

Sve je više i onih koji u migrantskoj krizi vide priliku za zaradu. Protekle dvije godine više od 100 osoba optuženo je za krijumčarenje ljudi.