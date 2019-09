Srbi nezadovoljni radom institucija za nestala lica BiH

Više od dvije decenije nakon rata 7.211 osoba iz BiH vode se kao nestali. Za pronalazak njihovih tijela zadužen je Institut za nestala lica BiH, koji, tvrde iz Republike Srpske, ne obavlja svoj posao iako ima dovoljno sredstava i uslova za to. Jedino rješenje vide u vraćanju procesa pronalaska u nadležnost entiteta.

"Mi tražimo da se napravi, ako može, jedna velika rekonstrukcija Instituta, a ako ne da se ponovo vratimo na entitetsko traženje nestalih lica u Republici Srpskoj, jer smatramo da ovakvim načinom i radom Instituta za narednih 100 godina nećemo naći ovih naših 1660 tijela", kaže Veljko Lazić, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca.

Iz Instituta za nestala lica BiH kažu da ih u njihovom poslu sprečavaju loša tehničko-materijalna opremljenost, nedosljedna primjena Zakona o nestalim licima, nedostatak informacija o pojedinačnim i masovnim grobnicama gdje je i to malo izvora relevantno samo u 10 odsto slučajeva. Predsjedavajući instituta Nikola Perišić kaže da za nedostatak ikakvih i previše lažnih informacija nalaze rješenje. Uočivši da su neki spremni reći istinu samo za novac, osoba koja dostavi pouzdanu informaciju o grobnicama dobiće upravo to, novčana sredstva.

"Na podračunu Instituta za nestala lica nalaze se određena sredstva namjenjena isključivo za te namijene i do sada ta sredstva nisu upotrebljavana iz razloga što smo do sada imali dovoljan broj informacija, ali cijeneći preostali broj slučajeva i njihovu težinu ja mislim da ćemo doći u situaciju da ta sredstva moramo aktivirati kako bismo na neki način došli do relevantnih informacija", kaže Nikola Perišić, predsjedavajući instituta za nestala lica BiH.

Da je to razbacivanje tvrde iz Republike Srpke. Postoje bolji načini za ulaganje tog novca, kaže Veljko Lazić.

"Za to ima sredstava a nemaju da kupe auto da idu na teren da traže naše nestale. Mislim da je to jedan apsurd i izgovor koji ne pije vode", kaže Lazić.

Institut za nestala lica BiH u toku ove godine nije uspio pronaći ni jednu osobu srpske nacionalnosti koja je nestala u toku rata. U 2018. godini uradili su neznatno bolji posao. Identifikovali su četiri lica. Od 2008. kada je Institut formiran ukupno je pronadjeno 384 Srba, dok je ranije taj broj samo na godišnjem nivou iznosio 345.