Srbi neće u NATO i to pitanje nije uslov za formiranje Savjeta ministara

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio jesinoć da nije spreman dati saglasnost na aktiviranje Akcionog plana za članstvo /MAP/ jer Srbi neće u NATO, kao i da to pitanje nije uslov za formiranje Savjeta ministara.

"Ustavom je propisano da trećina ministara u Savjetu ministara treba da bude iz Srpske, da se predsjedavajući rotira, a kad smo došli do kvota došla je priča da treba da bude usvojen MAP koji nema veze sa formiranjem Savjeta ministara, ali ga možete postaviti kao problem koji je nerješiv da se ne bi riješilo ni pitanje Savjeta ministara", rekao je Dodik za RTRS.

Prema njegovim riječima, razlog za to je da bi druga strana u razgovorima o formiranju vlasti /SDA/ zadržala podobne Srbe u Savjetu ministara, te kako bi napravili štetu vodećoj političkoj opciji koja dolazi iz srpskog naroda, ali i cijelom srpskom narodu.

Komentarišući optužbe u sarajevskim medijima da je on krivac za neformiranje Savjeta ministara, Dodik je rekao da je već na to navikao i da takve kvalifikacije nisu ništa novo.

"Kome sam ja krivac? Srbima nisam i za mene je to dovoljno", istakao je Dodik.

Govoreći o održanom sastanku predstavnika SNSD-a, HDZ-a BiH i SDA, Dodik je rekao da je na njemu dogovoreno jedno, a da je lider SDA Bakir Izetbegović, nakon što se vratio od svoje delegacije, na sastanak došao sa nekim drugim pristupom.

"Taj pristup se ogledao sa stanovišta uslovljavanja, tražeći da Hrvati prećutno puste ministra odbrane da pošalje usaglašeni MAP u Brisel jer je to navodno uslov za formiranje Savjeta ministara. Ako neko misli da bez naše saglasnosti pošalje MAP u Brisel, grdno se vara", naglasio je Dodik.

On je podsjetio i da je iz Srpske odbijena inicijativa da budu uvedena nova ministarstva u Savjet ministara.

"Stalno dolaze neki novi uslovi. Ovaj put više toga neće biti. Rečeno je da SNSD-u pripadaju tri ministarstva plus predsjedavajući Savjeta ministara plus tri zamjenika ministara, SDA idu tri ministarstva i četiri zamjenika, a HDZ-u tri ministarstva i tri zamjenika", dodao je Dodik.

On je istakao da niko ništa nije potpisao na razgovorima vođenim o formiranju Savjeta ministara, niti je iko rekao da je išta definitivno.

"Formalno-pravno i suštinski nisu formiran ni parlament, jer Predstavnički dom nije formirao svoje komisije, kao ni Dom naroda, niti su formirane zajedničke komisije", dodao je Dodik.

On je podsjetio da se posljedice neformiranja vlasti već osjećaju jer BiH nije izabrala delegaciju za Savjet Evrope, a pretenduje da postane kandidat za članstvo u EU.

"Mi smo otišli u Brisel bukvalno moljakajući da sadašnji saziv Evropske komisije na osnovu dostavljenih odgovora na Upitnik prihvati BiH i da mišljenje da bi mogli tražiti podršku i saglasnost članica EU da BiH daju status kandidata", naveo je Dodik.

On je podsjetio da je BiH prvo morala da završi odgovore na Upitnik Evropske komisije, što je i urađeno, a da je druga stvar bila vezana za roming jer BiH jedina nije dala saglasnost za smanjenje cijene rominga u regionu, što je preduslov za smanjenje cijene rominga sa EU.

"Treća stvar bila je rješavanje pitanja akreditacije visokoškolskih ustanova i četvrta da se formira vlast ne samo na zajedničkom nivou, nego i vlast u Federaciji BiH kako bi EU imala okvir za davanje mišljenja", rekao je Dodik.

On je podsjetio da su se članovi Predsjedništva BiH izjasnili da će to tako i biti.

"Imali smo 20 dana do dolaska komesara /EU za proširenje Johanesa/ Hana kako bi mu sve to predočili i dali mu šansu da ubrza izradu mišljenja o BiH i pošalje poruku članicama Unije da je BiH sposobna da rješava probleme. Mi smo riješili pitanje Upitnika, rominga, formirana je komisija koja je trebalo da uradi elaboraciju o akreditaciji i onda se nađe neki direktor iz SDA /Enver Halilović/ koji kaže da neće to da potpiše", naveo je Dodik.

On je podvukao da MAP nije uslov EU, već samo da bude formirana vlast, a da se kasnije bave svim tim pitanjima koja neće biti skinuta sa dnevnog reda.

"DŽaferović je tada rekao da bez toga ne može, a onda ga je on /Han/ vidno iznerviran pitao da li zna iz koje on zemlje dolazi i iz koje zemlje dolazi specijalni predstavnik EU u Sarajevu /Lars-Gunar Vigemark/. Han dolazi iz Austrije, a Vigemark iz Švedske. Nijedna od tih zemalja nije članica NATO-a", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, u političkom smislu postoji značajan zamor ljudi koji dolaze iz inostranstva i bave se ovim pitanjima.

Dodik je rekao da je "to vidljivo i kod evropske strukture i zato su i snizili kriterijume u vezi sa mišljenjem koje treba da daju kako bi se BiH omogućilo dalje kretanje prema članstvu u EU".

"Politika i odnosi su se bitno promijenili i na globalnom, regionalnom i srednjem i visokom nivou. U BiH više nije moguć intervencionizam stranaca kakav smo gledali u prošlosti. Nigdje na svijetu nije moguće da ambasade traže uvid u zakone koje donose lokalne vlasti. To je prošlost, toga više nema i ne može nijedan ambasador da vodi razgovor sa nama sa pozicije nametanja", naglasio je Dodik.

Govoreći o radu saziva Savjeta ministara u tehničkom mandatu, Dodik je rekao da se pokazalo da su ljudi iz Srpske koji su tamo proveli prethodni mandat radili isključivo na tome da onemoguće Republiku Srpsku i da sve problematizuju.

"Oni su dali povod da se govori o tome kako Srpska razvija paravojne formacije što nije tačno. Sve što se uradi u Srpskoj postaje problem. Srpska nije realizovala nijedan projekat da neko nije pokušao da to ospori, pa čak i izgradnju auto-puta, što je u Federaciji BiH bilo sasvim normalno", naglasio je Dodik.