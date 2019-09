Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je večeras u Doboju da najviše bole patnje srpskog naroda i nepravda koja mu je počinjena u prethodnom vijeku u kojem je mnogo stradao, te poručio da Srbi kao slobodarski narod nikada neće odustati od Republike Srpske.

"Srbi su na kraju tog vijeka doživjeli da su gotovo svi jednako atakovali na njih, njihov identitet, u nastojanju da ih dovedu na rub istorije, okleveću", rekao je Dodik u Doboju na akademiji "Egzodus i trajanje" - podsjetnik na ratna dešavanja u Vozući, te etničko čišćenje više od 40.000 Srba sa područja Zenice, Žepča, Banovića i Zavidovića.

Dodik je istakao da istina mora da pobijedi, te podsjetio da je srpski narod u Prvom i Drugom svjetskom ratu gotovo prepolovljen u populacionom smislu, ali da se ponovo dizao i pokazivao svoju snagu.

"Tako danas i Republika Srpska pokazuje svoju snagu u jednom neprijateljskom okruženju koje je uvijek težilo tome da smanji njenu snagu, da nema slobode u Republici i da nam rješenja neki drugi nameću", istakao je Dodik.

On je ukazao na to kako je srpski narod svuda pokušavao samo da se odbrani - svoj identitet, jezik, kulturu, pismo, vjeru, krsnu slavu, jer je to nekome smetalo i uporno smeta.

"A kao da se ovdje ništa nije dešavalo, kao da niko nod njih nije nikoga ubio, kao da tu nije bilo jedinice `El mudžahedin` koja je odsijecala Srbima glave", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, tek su postali svjesni kada su u narodu u Siriji počeli da sijeku glavu, da je to činjeno i na ovim prostorima na isti način, ali Srbima.

"Najviše ne volim, jer ja ne mrzim, naše ljude koji olako zaborave našu tešku prošlost jer je to siguran znak da će nam se to ponoviti ukoliko ne budemo bili svjesni potrebe da se branimo, a odbrana našeg identiteta je i ova akademija", rekao je Dodik i zahvalio na pozivu da prisustvuje ovom skupu u Doboju.

On je ponovio da je Republika Srpska država srpskog naroda, da ima sve elemente države.

Dodik je podsjetio na to da u Predsjedništvu BiH sa njim sjedi Šefik DŽaferović, za kojeg u zapisniku piše da je 23. avgusta 1993. godine kao tadašnji načelnik Centra službi bezbjednosti Zenica zaustavljen od grupe mudžahedina koji su upravo tada vršili egzekucije srpskih zarobljenika, kojima su odsijecali glavu, pri čemu DŽaferović ništa nije preduzeo.

Srpski član Predsjedništva BiH Dodik istakao je da su Srbi slobodarski narod koji neće odustati od Republike Srpske i njene nezavisnosti.

"Samo na taj način vraća se dug stradalima", poručio je Dodik.

On je istakao da je Srpska posvećena Srbiji, jakom srpskom identitetu, da je za poštovanje drugih.

"Nemoj nam dirati slobodu i nemoj nam dirati rane! Tako ćemo nastaviti da živimo, koliko nas drugi uvažavaju i mi ćemo njih. Ja sam uvjeren u dobro Republike Srpske i Srbije. Živjela Srpska i Srbija!", istakao je Dodik.

Dodiku je u ime domaćina - Dobojlija i Vozućana, amblem Četvrte ozrenske brigade uručila predsjednik Skupštine grada Doboj Sanja Vulić.

Večerašnju akademiju u Doboju, kojoj je prisustvovala i predsjednik Srpske Željka Cvijanović, organizovalo je Zavičajno udruženje Zavidovićana sa sjedištem u Doboju.

Srbi iz Vozuće su surovo prognani u operaciji takozvane Armije BiH "Uragan" koja je trajala od 10. do 24. septembra 1995. godine, a prethodilo joj je NATO bombardovanje i uništavanje srpskih civilnih repetitora i objekata.

Na tri lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske napadalo je 23.000 vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH, odred "El mudžahedin" uz podršku NATO snaga za brza dejstva.

Tada je spaljeno 30 sela, protjerano 1.920 porodica sa 7.680 članova, ubijeno više od 500 vojnika i civila. Posmrtni ostaci više od 120 srpskih vojnika i civila još se traže, uz stalne opstrukcije i prikrivanje svjedoka i dokaza.