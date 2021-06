Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je nedavno imao neugodan razgovor sa američkim ambasadorom u BiH Erikom Nelsonom kojem je prenio da je za Republiku Srpsku neprihvatljiv novi visoki predstavnik Kristijan Šmit, jer se njegovim imenovanjem na sjednici Savjeta za sprovođenje mira krši međunarodno pravo.

Dodik je naveo da mu je američki ambasador rekao, da je što se njih tiče, Šmit izabran i da misle da se u BiH treba usmjeriti na "izgradnji funkcionalne BiH".

"Svi bivši predstavnici su prihvaćeni od strane Savjeta bezbjednosti osim Šilinga, gdje je rečeno da je primljeno k znanju njegovo imenovanje i da se pozdravlja. Uvijek smo mi reagovali, ali se to nije čulo. Kada sam razgovarao sa američkim ambasadorom, rekao sam mu da je to za nas neprihvatljivo, i da ćemo prihvatiti svakog legitimnog izabranog predstavnika. On mi je rekao da je on za njih izabran, bolje da se okrenete formiranje funkcionalne BiH. Ja sam mu poslije toga rekao da su oni navijačka strana Bošnjaka i da od toga što je rekao nema ništa. To je bio dosta neugodan razgovor. Ne znam kako Amerika koja je formirala Dejtonski sporazum sada ga ruši. Mi njegove odluke, nećemo objavljivati u našem Glasniku. Može da dođe kao turista."

Dodik kaže da je greška međunarodne zajednice ta što pokušavaju da naprave "BiH kao nacionalnu državu sa tri konstitutivna naroda"

"Sa Šmitom imate dva predstavnika iz Austrije, dva iz Njemačke, pa dokle više da Njemačka i Austrija upravljaju nama. Nije sve tako sjajno ni u Njemačkoj. Oni ne mogu da stvore jaku ličnost koja će zamijeniti Angelu Merkel, a nama će nešto da pričaju. Sve što je visoki predstagvnik radio bilo je protiv interesa Rebublike Srpske. Izvještaji Savjetu bezbjednosti bili su navijački. Puna su im usta prava, a prvi ne poštuju pravo. Greška je u tome što oni pokušavaju da naprave Bosnu i Hercegovinu kao nacionalnu državu sa tri konstitutivna naroda, to ne može tako. Nema promjene Ustava i entitetskog glasanja. Pravili su lažne popise, u Srebrenici na jednoj adresi je bila džamija, a na tom mjestu je popisano da živi 71 čovjek, i svi su to olako prihvatili", rekao je Dodik u emisiji "Ćirilica".

Dodik je govorio i o posjeti druga dva člana Predsjedništva Crnoj Gori.

"Predsjedništvo nije odlučilo da ide u posjetu Crnoj Gori. To je bila njihova samostalna posjeta. Kad neko ide sam, mora da se donese odluka predstavnika. To je bio revanš, kada sam ja stavio veto na to da Milo Đukanović posjeti Sarajevo. Kako da imamo dobre odnose sa vlasti Mila Đukanovića, koji je napadao crkvu. Od mene neće dobiti nikada podršku, neću da razgovaram sa njim na tu temu", kaže srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Za mene Drina nije granica, poručio je Dodik.

"Srbi ne prihvataju Drinu kao granicu, to je bolna priča za nas. Na Drini leži srpski narod, tu za nas nije granica - rekao je Dodik.