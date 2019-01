Srbi i Jevreji su preživjeli strahote

Srpski narod zajedno sa Jevrejskim narodom je proživio svašta, kaže Arie Livne, senator Republike Srpske u emisiji Jedan na jedan na Alternativnoj televiziji.

"Srbi su božanski narod, a Jevreju su izabrani narod. Pomolio sam se Bogu i rekao, Bože, izaberi neki drugi narod za sljedećih pet hiljada godina. Nas ostavi na miru"

Livne ističe da predsjednik Hrvatske i predsjednik Srbije za njega nisu isto.

"Kad čitam šta se dešava u Hrvatskoj. Te pjesme, izjave itd. ne interesuju me. Interesuje me zašto u Gradini nema jedna mala crkva gdje ljudi mogu da se pomole za svoje pomrle", kaže Livne i dodaje da ga to više zanima nego šta će reći tamo neki ustaša.

Pominjući svjetske ratove i odnos prema srpskom narodu Livne kaže da je odnos svjetskih sila poslije rata nepravedan.

"Taj narod je u dva svjetska rata, koji su rješavali život čovječanstva, bio na strani pobjednika. I to ne loših, nego na strani pobjednika koji će stvoriti jedan bolji i ljepši svijet", kaže Livne i dodaje da su se Srbi herojski borili, a šta je bilo poslije smo vidjeli.

Govoreći o Drugom svjetskom ratu u kojem je i sam učestvovao na strani partizana, Arie Livne kaže:

"Jedini pravi pokret otpora je bio u Jugoslaviji. Srpski narod se herojski borio i dao ogromne žrtve. Ne razumijem, zašto nas gledaju drugačije?", kaže Livne i poručuje da je naš problem ljubav i interesi koji nas drže u sredini.

Livne poručuje da ćemo jednog dana morati odlučiti s kim smo i na čijoj smo strani. Ko je taj na koga u nevolji možemo uvijek računati.