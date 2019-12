Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je večeras da se u Programu reformi BiH nigdje ne pominje reforma policije, navodeći da je to bio slučaj u predlaganom nacionalnom godišnjem planu za članstvo u NATO-u /ANP/.

"To mi je kao ministru unutrašnjih poslova najbitnija stvar. I ranije sam rekao da neću biti ministar koji će Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske odvesti u NATO, što bi značilo i reformu policije Srpske, njen nestanak i formiranje nove policije na nivou BiH. To je neprihvatljivo i Srpska ne može dozvoliti da ostane bez svoje policije. Ona je jedan od stubova Republike i tako mora da opstane", kaže Lukač.

On je podsjetio da srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik već godinama govori da Srpska neće u NATO, te da postoji rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti iako je njeno donošenje pokušala da spriječi opozicija na neprimjeren način.

"Stav SNSD-a i kompletne vlasti u Srpskoj je da Republika Srpska ne može ići ka NATO-u, a naročito ne dok to ne odluči Srbija koju pratimo u svemu. Nećemo dozvoliti da granica između srpskog naroda bude na Drini i da Srpska i Srbija budu u različitim vojnim savezima. Nikada nećemo dozvoliti da budemo razdvojeni. To neće uraditi SNSD i aktuelna vlast u Srpskoj", poručio je Lukač.

Prema njegovim riječima, opozicija nastoji to "izvrdati" pričama da se ide ka NATO-u, iako one nemaju nikakvo uporište.

"Opozicija je to pokušala i sa Programom reformi BiH, koji nisu vidjeli, a govorili su da je to ANP, iako su se generali NATO-a, te ruska i američka ambasada izjasnili da Program reformi nije ANP i aktiviranje puta ka NATO-u, već program o saradnji kakav imaju Srbija i mnoge zemlje. Nije sporno da sarađujemo sa NATO-om, ali članstvo je nešto drugo", rekao je Lukač za RTRS.

On je dodao da je opozicija i na posebnoj sjednici Narodne skupštine, na kojoj je razmatran Program reformi BiH, tražila način da spriječi priču o Programu reformi BiH.

"Najprije su tražili taj dokument, a kada su ga dobili smislili su priču da to nije taj dokument, što nema veze sa istinom. U njemu piše sve ono što je otišlo u Brisel, niko ništa nije promijenio, niti falsifikovao", kaže Lukač.

On je istakao da je opozicija smislila tu priču da bi spriječila da po prvi put Republika Srpska podrži program koji zaustavlja put ka članstvu u NATO-u.

"Do sada nije donesen nijedan dokument u kojem je rečeno na koji način će BiH u budućnosti sarađivati sa NATO-om, već je bio aktuelan put ka članstvu. Usvajanjem Programa reformi zaustavljamo put u NATO i kažemo da će to biti samo saradnja i na koji način će se ona odvijati. To je ono što je opozicija, koja je zagovornik neke druge politike koja nema veze sa interesima Srpske, pokušala da spriječi na neprimjeren način", naglasio je Lukač.

On je dodao da su išli do te mjere da je poslanik PDP-a Draško Stanivuković, koji je poznat po performansima i čija se politika svodi na rijaliti, unio zastavice NATO-a u Narodnu skupštinu kojima je mahao ispred glave srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku dok je bio za svečanom govornicom.

"U Narodnoj skupštini se već duže dešavaju stvari koje se nisu nikada dešavale i neprimjerene su za tu instituciju. Opozicija je na neprimjeren način, nasilnilčkim i vandalskim ponašanjem sprečavala donošenje rezolucije o vojnoj nautralnosti čupanjem mikrofona i kartica, zviždanjem, vrištanjem i drugim radnjama koje ne priliče narodnim poslanicima, nego navijačkim grupama. Rukovodstvo Narodne skupštine mora da primjenjuje Poslovnik, ali dešavaju se situacije kada to nisu u stanju da urade. Ako Poslovnik nije dovoljno dobar onda ga treba izmijeniti, a svaka norma mora imati sankcije", poručio je Lukač.

Prema njegovim riječima, Stanivuković je nakon što je provocirao i prekidao Dodika, prišao i do njegovog stola, a na kraju zastavice NATO-a bacio u lice predsjedniku Vlade Srpske Radovanu Viškoviću.

Lukač je naveo da je Poslovnik o radu Narodne skupštine propisao ponašanje, te da je prekršen na najgrublji način - urlanjem kao na stadionu, lupanjem, kidanjem konzola i mikrofona, sprečavanjem govornika da pričaju i na kraju najgorim scenarijem, odnosno unošenjem NATO zastavica koje su bačene u licu premijeru kao štićenoj ličnosti.

"Šta je sljedeće? Da ga udari, da puca u njega, da se shvati da je dozvoljeno napasti bilo kojeg ministra, premijera ili srpskog člana Predsjedništva BiH i to usred Narodne skupštine?", upitao je Lukač.

On je konstatovao da se takavim stvarima ne bave svi opozicionari i da među njima postoje i odgovorni ljudi koji znaju šta je Narodna skupština, šta znači biti poslanik i koji svoj ugled neće narušiti zbog dva-tri poslanika, te zbog toga nisu učestvovali u performansu - lupanju, zviždanju, urlikanju...

"Poslanici kao što su Miladin Stanić, Nebojša Vukanović, Draško Stanivuković i Jelena Trivić pokušavaju da zadrže Narodnu skupštinu u raljama svog nezadovostva i frustracija koje iskazuju na najgori mogući način. Skupština ne funkcioniše i rukovodstvo mora da, u skladu sa Poslovnikom, pronađe način da sancioniše poslanike koji ne dozvoljavaju rad", poručio je Lukač.

Prema njegovim riječima, Srpska ne postoji bez Narodne skupštine koja je formirana u teškim vremenima, održana u još težim, a danas se dozvoljava da nekoliko neodgovornih i frustriranih poslanika ruši njen dignitet, ruše je kao instituciju, a time ruše i Srpsku.

"To ne može biti dozvoljeno. Ne mogu da dozvolim da neko to radi /unošenje NATO zastavica/. To je provokacija. Možda neko kaže da sam nasjeo na provokaciju. Jesam, ali svjesno, jer takva provokacija ne može biti bez odgovora. Onaj ko radi takve stvari ne može proći bez odgovora, kakav god on bio", naglasio je Lukač.

Lukač je podsjetio da je Stanivuković došao do njega, unio mu se u lice, a da je on reagovao adekvatno odgurnuvši ga od sebe i spriječivši da ga ugrozi.

On je naveo da njegov odgovor, možda, nije bio primjeren za Narodnu skupštinu, ali je bio adekvatan provokaciji.

"Pokazao sam prezir prema tome i odgurnuo onog koji je to radio. Neću da dozvolim da mi takvi prilaze, naročito ne ako pokušavaju da me ugroze. Ako neko prođe preko cijele skupštinske sale tokom sjednice, a nije sankcionisan zbog toga, kao ni kada je bacio zastavice premijeru u lice zbog čega je rukovodstvo tada trebalo da ga udalji iz sale, očito mu je namjera da spriječi da Narodna skupština funkcioniše", smatra Lukač.

On je naglasio da policija nema nadležnosti u Narodnoj skupštini i da može da uđe u salu samo na zahtjev i u specifičnim situacijama, te da rukovodstvo Narodne skupštine treba da brine za red sa svojom službom.

Komentarišući zahtjeve da podnese ostavku, Lukač je naveo da opozicija 365 dana u godini svake godine traži njegovu ostavku.

"Znam da sam im kost u grlu koju ne mogu da progutaju, ali to je njihov problem. Meni to daje motiv da dalje radim u interesu Republike Srpske i MUP-a koji iz godine u godinu dižemo u obuci, opremanju, podmlađivanju, školovanju mladih policajaca", istakao je Lukač i poručio da će Policija Srpske uvijek biti stub odbrane Republike i da na tome radi zajedno sa Vladom i kompletnim rukovodstvom.