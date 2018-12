Spreman sam da održim sjednicu Predsjedništva ako se ukloni zastava FBiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Istočnom Sarajevu da će konsultacije članova Predsjedništva sa političkim strankama zastupljenim u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH o imenovanju mandatara za novi saziv Savjeta ministara biti obavljene pisanim putem.

"Otkazao sam konsultacije i od političkih partija zatražio da to urade pisanim putem", naveo je Dodik.

Dodik je poručio da je spreman da, ukoliko to drugi hoće, Savjet ministara bude formiran do kraja godine.

On je ponovio da je Zoran Tegeltija i dalje njegov prijedlog za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Uobičajeno je da predložite predsjedavajućeg i da on vodi konsultacije. To je svugdje tako, ali bošnjački predstavnici sada traže, koliko sam čuo, pisani dogovor o tome. To nikada nije urađeno i to samo govori da oni neće da formiramo brzo Savjet ministara i krenemo da radimo", dodao je Dodik.

On je izjavio novinarima da namjera da se konsultacije obave zajedno, usmeno, nije uspjela, jer u prostorijama gdje je trebalo da budu održane, nije bilo zastave Republike Srpske, odnosno bošnjački član Predsjedništva BiH tražio je da ta prostorija "bude dekorisana onako kako njemu odgovara".

"I dalje ostaje problem zastave jer su istaknute dvije zastave BiH od kojih jedna predstavlja BiH, a druga Federaciju BiH i ja kao srpski član Predsjedništva BiH ne želim da radim pod zastavama koje mene ne predstavljaju", naglasio je Dodik.

On je ponovio da i dalje insistira da u prostoriji u kojoj se on nalazi bude istaknuta zastava Republike Srpske i da ona ne mora da stoji pored zastave BiH.

Prema njegovim riječima, nigdje ne stoji da konsultacije moraju da budu direktne i usmene.

"Sačekaćemo dan-dva i kada dođu sve te konsultacije predložiću Predsjedništvu da bude izabran predsjedavajući Savjeta ministara", saopštio je Dodik.

On je rekao da je prije dva dana razgovarao telefonom sa hrvatskim članom Predsjedništva BiH Željkom Komšićem, koji se saglasio da za danas budu zakazane konsultacije, a da je bošnjački član Šefik DŽaferović rekao da u principu nema ništa protiv toga, ali da smatra da je potrebno još mjesec ili mjesec i po dana da se dođe do "raščišćavanja situacije u FBiH", da bi oni izašli sa kompaktnim prijedlogom.

"Mislim da se sa tih mjesec-dva dana kupuje vrijeme zbog nekih problema i odnosa u FBiH", ocijenio je Dodik.

On je rekao da, za sutra najavljena sjednica Predsjedništva BiH, može biti održana samo ako iz prostorije u kojoj se održava bude iznesena jedna od dvije zastave BiH, i to ona koja predstavlja FBiH.

Dodik je pojasnio da su organi FBiH, pošto je Ustavni sud ukinuo zastavu FBiH, rekli da će privremeno njihova biti zastava BiH.

"Na toj sjednici predložiću izmjene Poslovnika o radu, a ići će i prijedlog izmjene Zakona o zastavi, gdje će kasnije biti regulisano pitanje. Ja pod te dvije zastave ne želim da učestvujem i da radim i oni moraju da to razumiju", poručio je Dodik.

On je ponovio da neće odustati od priče da Republika Srpska bude vidljiva u svemu jer član jedan stav tri Ustava BiH kaže da je BiH sastavljena od dva ravnopravna entiteta, naglasivši da taj član mora da se vidi svugdje u zajedničkim institucijama.

"Sa tim stvarima vezano za Republiku Srpsku ja ne želim da se igram. Meni je stalo do Republike Srpske, a nije mi stalo do BiH i oni moraju da nauče tu lekciju. Mi ne idemo u Sarajevo da participiramo. Mi hoćemo da budemo reprezentativno uvažavani", istakao je Dodik.

On je rekao da nije izabran da bi se u Predsjedništvu ponašao u skladu sa praksama koje je neko drugi nametnuo.