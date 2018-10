Spremaju li se nemiri za 5. oktobar?

Petog oktobra spremaju se nemiri u Banjaluci, a svoje prste u to je umiješala opozicija iz Republike Srpske – poručuje Vladimir Đukanović, narodni poslanik u Skupštini Srbije. Kaže da je simptomatično to što su skoro sve opozicione stranke svoje završne predizborne skupove zakazane za taj dan otkazale, i to u znak solidarnosti sa grupom “Pravda za Davida” koja je svoj skup takođe najavila za peti oktobar.

"Onda će se oni pojaviti vjerovatno na tom protestu koji je zakazan za peti oktobar. Vrlo je zanimljivo, a to je objelodanio i juče ministar unutrašnjih poslova RS, da postoje ozbiljne indicije da nekoliko navijačkih grupa odnosnoi njihovih jezgra iz FBiH, a prije svega se tu misli na navijače Sarajeva i Željezničara, “Horde zla” i “Manijake”, ali i pojedinaca iz Zenice, potput “Robijaša” i navijača “Čelika”, planiraju svoj put ka Banjaluci", kaže Vladimir Đukanović. U jednom od video-snimaka sa banjalučkog Trga Krajine podržava se dolazak navijača “Željezničara” u Banjaluku. Odmah nakon što su čuli, a kažu potom i dobili potvrdu o dolasku navijača iz drugih gradova u Banjaluku, oglasili su se i “Lešinari”-navijači FK Borac. Onaj ko dolazi sa lošim namjerama nije dobrodošao, poručuju nakon što su dobili informacije da stižu navijači iz Federacije. Dobili smo i mi informaciju, koja je potvrđena, da će navijači "Želje", a mozda i "Sarajeva" i iz Tuzle doći u naš grad da prave probleme, pa bih im ja, kao vođa navijača "Lešinara", u ime svoje i u ime svih drugih navijača, uputio sljedeću poruku: niste dobrodošli jer znamo da ne dolazite s dobrim namjerama u naš grad. Nećete dobro proći. Nećemo dozvoliti da prave probleme, i ako budu došli i ako budu pravili probleme, sigurno ćemo dobro reagovati na svaki mogući način potruditi se da ih udaljimo iz ovog grada", rekao je Dejan Kostić, vođa navijača “Lešinari” FK Borac. Oglasili su se danas i iz grupe Pravda za Davida. Ograđuju se od svih koji bi eventualno pokušali da naruše javni red i mir 5. oktobra. Jasno je zašto na taj dan neće biti mitinga opozicije, poručuje Nenad Stevandić. Potpredsjednik NS kaže da je, uz identično obrazloženje, miting otkazala i jedna partija iz Federacije BiH. To, poručuje, takođe nešto govori. U prilog ovome ide i otkazivanje skupa SZP 5.oktobra, da bi se stranke formalno isključile iz eventualno drugih skupova koje bi oni podržali. Isto je, identičnim riječnikom, otkazao i gospodin Željko Komšić i DF u Sarajevu, na isti način inačin otkazali svoje mitinge zakazane za peti oktobar, i rekli da će se eventualno pridružitzi drugim skupovima", rekao je Stevandić. Otkazali su miting jer ne mogu da ga organizuju i nista im neće pomoći, poručuje predsjednik Milorad Dodik. Čuo je razne informacije, a kao predsjednik učiniće sve da izbori proteknu mirno. "Ona opoziciji neće pomoći ni razne te stvari oko kojih postoje razne spekulacije a i neki vidljivi dokazi koji postoje na tu temu. Mi pozivamo i želimo da se ovi izbori završe mirno i pošteno. Pozivamo sve na mirno političko nadmetanje", rekao je Dodik. Pojedini mediji iz Srbije objavili su da je između 50 i 60 autobusa u Sarajevu spremno da krene u Banjaluku 5. oktobra, i da se za tu priliku dijele i dnevnice. Policija RS preduzeće sve korake da spriječi narušavanje javnog reda i mira, juče je to poručio ministar unutrasnjih poslova. I Dragan Lukač ima informacije da bi pojedine navijačke grupe iz FBiH mogle da se pojave na Trgu Krajine u Banjaluci 5. oktobra.