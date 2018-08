Špirić: Zapad "iznajmio" obavještajni sektor da se bori protiv ruskog uticaja u BiH

""Ovo je jedan u nizu skandala u reziju institucija vlasti BiH uz snažnu podršku i učešće predstavnika SzP", rekao je Nikola Šprić, potpredsjednik SNSD-a i i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH gostujuću u Večernjim vijestima ATV-a, komentarišući zabranu ulaska u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu.

"Ja već dugi niz mjeseci upozoravam da je BiH jedina zemlja u kojoj obavještajni sektor nema parlamentarni nadzor. I dok nema toga prijeti opasnost da ona preraste u filijalu stranih obavještajnih centara. U ovom slučaju se to dešava, dok je izosatao parlametarni nadzor, ovo je samo posljedica, a pravi i isključiv krivci jesu ljudi iz SzP", kaže Špirić i dodaje

"Već duže vrijeme postoje centri koji plaćaju obavještajni sektor u BiH da ispituje i da se bori protiv ruskog uticaja u BiH. Imamo informacija da se u Stejt departmenu vodi rasprava da SAD za najvećeg rivala na Balkanu ima Rusiju. Sukob tih interesa se pojavljue u toj formi i zapadni centri pokušavaju da pokažu ko gospodari u BiH".

Špirić kaže da se izdvajaju ogromna sredstva da se smanji ruski uticaj u BiH.

"Izdvajaju se ogromana sredstava da se BiH suprostavi ruskom uticaju i zato me čudi ovako podal način reagovanja srpskih predstavnika u institucijama BiH, SzP prije svega. Nemoguće je da to radi jedan čovjek iz obavještajnog sektora, makar bio i diretkor, on ima svoje zamjenike, nemoguće je da se to radi bez ministra bezbjednosti, nemoguće je da se radi bez ostali ministara u Savjetu ministara. Ovo je jedan od najvećih sramota nanesenih BiH", kaže Špirić.

On kaže da je nevjerovatno da ljudi koji su optuženi za napad na Svjetski trgovniski centar u Njujorku nisu opasnost po BiH, a istaknuti intelektualac jeste.

"Ljudi koji su bili osumničeni za napad u SAD i bili u Gvantanamu i dok je došla vlast SzP oni su jednog od takvih ljudi vratitli u BiH. On predstavlja globalnu opasnost za Ameriku, a kad ga vrate u BiH po odluci obavještajnog sekora i Savjeta ministara, on ne predstavalja opasnost po bezbjednost BiH, a istaknuti intelektualac čiji su radovi prevedeni na više desetina jezika i koji se kreće slobodno po Evropi ne može da uđu u BiH", kaže Špirić.

On dodaje da ilegalni migranti bez dokumentacije za predstavnike vlasti BiH nisu problem, a ruski intelektualac jeste jer se "moraju dokazati centrima koji su ih doveli na vlast".

"To (migranti) za ministra Mektića i srpske predstavnike u institucijama vlasti ne prestavalja nikakav problem. Oni su došli na vlastu uz pomoć Brisela i uz aminovanje SAD-a. Oni moraju sad na djelu da pokažu da moraju da rade za te centre koji su ih doveli na vlast. Sve što je rusko, oni smatraju da je antiameričko i svi prijatelji Rusa smatraju se neprijateljima Amkerike. Mnoga srpska imena će se naći na ovim spiskovima kada im bude trebalo, mnogi ugledni ljudi koji dolaze ih Rusije su predmet ovih spiskova", rekao je Špirić.

Kaže da je poseban problem što obavještajni sektor nije pod parlamenarnim nadzorom.

"Međunarodni novci su u BiH, naš obavještajni sektor je "iznajmljen" da se bori protiv ruskog uticaja u BiH. Mi nemamo kapacitet ljudi da svhate da kada se Rusija i SAD sučeljavalju mi moramo zauzeti neutralan stav, ali predstavnici vlasti koji su dovedeni uz pomoć zapada moraju da se pokažu na djelu", zaključuje Špirić.