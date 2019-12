Špirić: SNSD mogu usloviti samo birači

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) može biti uslovljen samo voljom birača u Republici Srpskoj, ističe potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić.

On je, odgovarajući na pitanje da li su lider SNSD-a Milorad Dodik i SNSD nečim uslovljeni kako bi pristali na slanje Programa reformi, u izjavi za N1 podsjetio da je Vlada Republike Srpske formirana u decembru prošle godine, te da se čekala odluka Predsjedništva BiH da imenuje kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Špirić je naglasio da SNSD i Republika Srpska ni ranije nisu uslovljavali, da je izgubljena godina, te da u BiH nikada ne treba reći nikad.

Odgovarajući na pitanje da li je Program reformi "ANP sa drugim imenom", Špirić je rekao da se gubi vrijeme na dokument koji niko nije pročitao i da ima toliko negativne energije zbog tog kompromisa.

"To je stav Predsjedništva BiH i mi moramo poštovati odluku Predsjedništva. Nisam pročitao dokument, ali mi je srpski član Predsjedništva Milorad Dodik rekao da to nije članstvo u NATO. Opozicija priča da jeste članstvo, a imamo izjavu svih članova Predsjedništva da to nije članstvo u NATO. Odluka o članstvu će se donositi kako je propisano u Ustavu BiH. Mogu shvatiti nezadovoljstvo opozicije zato što više neće biti u vlasti", navodi Špirić.

On smatra da će sutra na hitnoj sjednici Predstavničkog doma BiH biti potvrđeno imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara i dostavljena imena kandidata za ministarska mjesta.

"Ti rokovi bi trebalo da se dese do katoličkog Božića", rekao je Špirić, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH.

On je napomenuo da treba dati šansu optimizmu i da bi bilo iracionalno da se pojave nova uslovljavanja.

"Ne znam kako će na ovo gledati federalni partneri. Mislim da ostale nivoe neće vezati za Savjet ministara. Stalo nam je da što prije bude formiran Savjet ministara i da se krene u reforme. Mislim da neće biti formiranja federalne Vlade prije Savjeta ministara", rekao je za Špirić.

On kaže da je na današnjoj sjednici Kolegijuma Doma naroda dogovoreno da 20. decembra bude održana sjednica na kojoj će biti potvrđene stalne komisije, čime bi Parlamentarna skupština BiH bila zaokružena i mogla da radi u punom kapacitetu.