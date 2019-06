Špirić: Plašim se da stranke iz FBiH priželjkuju međunarodnu intervenciju

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH i potpredsjednik SNSD-a, Nikola Špirić, poručio je gostujući u Centralnim vijestima ATV-a da stranke iz FBiH prizivaju međunarodnu intervenciju.

"Moguće je da stranke iz FBiH produkuju novu krizu koja je dublja od postojeće. Kada bi napravili taj potez sigurno je da ne bi ništa moglo da prođe u Domu naroda u kojem SNSD ima od pet četiri delegata, kao i HDZ. Ja se plašim da oni koji priželjkuju taj scenario prizivaju međunarodni intervencionizam, a onda poslije ne znamo kuda to vodi. Vidjeli smo i danas da se najava održavanja sutrašnje izborne skupštine SDS-a da analitičari i to vežu uz taj mogući koncept. Posljednje rukovodstvo SDS-a u Sarajevu je pokazalo tri karakteristike koje nisu na ponos srpskom narodu. To su poniznost, nedosljednost i ono što je najgore, gubitak dostojanstva", poručio je Špirić.

Da se poštuje Ustav vlast bi bila formirana u Januaru

Potpredsjednik SNSD-a kaže da se poštovao zakon i Ustav da bi vlast bila formirana u januaru, a da su sada prognoze različite. On upozorava da ukoliko ovakva situacija potraje, da bi se kriza mogla još više produbiti.

Nova većina u Sarajevu

"Danas se u Sarajevu nije ništa novo desilo. Umjesto jednog Komšića dobili smo dva i Zlatka Lagumdžiju. Kada god su oni bili u kombinaciji Republika Srpska nije ništa dobro mogla da očekuje. Oni su bili u savezu sa SDA, to su stare konkubine politike SDA", kaže Špirić i dodaje da će se pokušati produkovati nova kriza institucija BiH da bi se obezbijedila intervencija međunarodne zajednice.

Nema favorita za lidera SDS-a

"Nema favorita. Njihovo je pravo da bira. Jednostavan je izbor, ili saradnja sa Srpskom ili saradnja sa SDA. U predizbornoj kampanji unutar stranke nagoviještene su nove frakcije", kaže Špirić za ATV.

"Pokazali su punu lojalnost politici SDA i Denisu Zvizdiću, a odbili su saradnju sa Republikom Srpskom. Sutra je izbor jednostavan. Ili saradnja sa institucijama Republike Srpske i lojalnost, ili i dalje izbor poniznosti i saradnja sa SDA. Tu se daje nagovještaj da bi se moglo sa SDA i sa ovom grupacijom oko Zlatka Lagumdžije", i dodaje da bi odbijanje SDS-a lojalnosti SDA i Denisu Zvizdiću bi moglo da popravi poziciju Republike Srpske.