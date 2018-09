Špirić: Mladen Ivanić odgovarao Mladenu Ivaniću

Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić rekao je da je srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić na današnjoj, dugo najavljivanoj konferenciji za novinare odgovarao sam sebi.

"Dugo najavljivanja konferencija za novinare pretvorila se u odgovaranje Mladena Ivanića na pitanja Mladena Ivanića u njegovom poznatom stilu - "nisam vidio, nisam čuo, nisam potpisao, ne znam ja ništa, majke mi"", istakao je Špirić.

On je ocijenio da je sramna njegova današnja konferencija za novinare, kao što je sramno kada Ivanić i njegovi trabanti uporno tvrde da ne postoji uplitanje stranaca u izbore u BiH.

"Očigledan primjer direktnog uplitanja stranaca je stavljanje mene i moje porodice na američki crnu listu 20 dana prije glasanja da bi pomogli Mladenu Ivaniću i miljenicima sarajevske čaršije. Možda su očekivali da nas još bombarduju osiromašenim uranijumom što su već činili ranije, ali ni to ne bi pomoglo srpskim izdajnicima", rekao je Špirić.

On je naglasio da za Ivanića nije problem što mu se priviđa navodno uplitanje Srbije i Aleksandra Vučića u izbore kako bi i na nju i na njega skrenuo negativnu pažnju međunarodne zajednice.

"Zašto to čini za sada zna samo on i oni koji su mu naredili da to kaže, a odgovor očekujem 7. oktobra od građana na izborima koji će jasno reći šta misle o njemu i Britancima koji ga uporno podržavaju i pokušavaju da nam ga nametnu još jedan mandat iz samo njima poznatih razloga", ocijenio je Špirić.