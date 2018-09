Špirić: Američke sankcije me nisu puno pogodile, idemo dalje

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić rekao je da kao iskusan političar može da shvati da se nekom ne dopadaju njegovi politički stavovi i da mu zbog toga uvode sankcije, ali da je politička šizofrenija, a ne demokratija, da ga neko u 21. vijeku ucjenjuje preko članova porodice, supruge i djece.

Špirić je rekao da mu je žao jer je to tako i smatra da ništa nije slučajno s obzirom da su mu sankcije uvedene 25 dana prije izbora.

"Pokazaće se čiji je to rukopis, ali moja je poruka da nema kolebanja i da institucije Srpske i srpski narod moraju imati principijelne stavove u odbrani. Politika se može voditi samo na bazi jasnih političkih i nacionalnih stavova“, ocijenio je Špirić.

On je objasnio da su mali narodi poput Srba u BiH u procesu globalizacije u velikoj opasnosti.

"Pogotovo ako imaju političke predstavnike kao što su imali ove četiri godine u Sarajevu i čiji rukopis iščitavam u ovoj odluci. Ali neka se oni bore s tim. Meni ostaje da zajedno s narodom dalje idemo u veliku pobjedu SNSD-a na ovim izborima, najveću od Dejtona do danas", poručio je Špirić.

On je rekao da postoje jasne indikacije da su na uvođenje sankcija uticali i politički predstavnici Srba koji su u vlasti na nivou BiH.

"Postoje jasne indikacije čime se oni bave pomenute četiri godine, a to je prozivanje institucija Srpske. To je bila njihova politika u tom periodu, ali to je njihov obraz", ocijenio je Špirić.

On je rekao da ga američke sankcije nisu puno pogodile. "Idemo dalje. Nema predaje", poručio je Špirić.

SAD su uvele sankcije poslaniku SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikoli Špiriću zbog, kako je navedeno iz Stejt departmenta, umiješanosti u veliku korupciju.

U saopštenju objavljenom na internet stranici Stejt departmenta navodi se da je Špirić tokom vršenja dužnosti poslanika bio "umiješan u javnu korupciju, uključujući prihvatanje neprikladnih beneficija u zamjenu za obavljanje javnih funkcija i miješanje u javne procedure".