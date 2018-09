SP očekuje do 100 hiljada glasova na predstojećim izborima

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da očekuje da ova stranka na predstojećim opštim izborima osvoji i do 100 hiljada glasova, što znači da bi minimalno imala po jedan poslanički mandat iz svake izborne jedinice i najmanje jedan mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH.

On je nakon sjednice Regionalnog odbora SP-a Sarajevsko-romanijske regije rekao da stranka ima kapacitet i infrastrukturno je toliko razvijena da sada može da osvoji i do 100.000 glasova, ocijenivši to kao veliki korak.

Đokić kaže da je potpuno siguran da su zajednički kandidati sa SNSD-om i DNS-om za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović bolji, uspješniji i sposobniji za ono za šta su se kandidovali u odnosu na druge kandidate.

"Ako građani žele da imaju snažne ličnosti na ovim pozicijama, one koji se neće kolebati, koji će da rade u najboljem interesu za Republiku Srpsku, srpski narod da će upravo zbog toga imati razloga da bira Dodika i Cvijanovićevu, a mi ćemo kao partija tome dati svoj maksimalan doprinos", poručio je Đokić.

Prema njegovom mišljenju, Socijalistička partija je u Sarajevsko-romanijskoj regiji daleko bolje organizovana nego što je bila ranije, sa daleko većom snagom u pogledu novog članstva, daleko veće podrške nego što je to bilo ikada ranije i to daje optimizam svima da će izborni rezultati biti mnogo bolji nego što su bili ranije.

On je naglasio da je danas Republika Srpska razvijenija zahvaljujući velikom doprinosu koji su dali socijalisti kako u Republici Srpskoj, tako i u opštinama.

"Ojačali smo kadrovsku strukturu u svim opštinama i regijama Republike Srpske. Sa puno razloga možemo da izađemo pred građane i od njih zatražimo novi mandat i novu podršku da bi bili i dalje u stanju da kroz sistem vlasti i institucije nastavimo tu borbu, ovaj put još snažnije za ekonomski razvoj Republike Srpske, za novo zapošljavanje, za mnogo više novih radnih mjesta, za smanjenje nezaposlenosti", naveo je Đokić.