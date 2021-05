Sonja Karadžić: Plašimo se da će biti samo gore po Radovana, čine sve da mu zagorčaju život

Sonja Karadžić Jovičević kaže za "Novosti" da porodica opravdano sumnja u dobre namjere prema Radovanu i da je njegovo naglo prebacivanje u Englesku samo dokaz da se sve radi kako bi mu se zagorčao život.

- Ne znamo ništa o njemu od juče. Čekamo da se opet javi. Neizvesnost nas uništava u čekanju Radovanovog poziva - kaže Sonja.

Ona kaže da sad ima već 15 mjeseci kako ga porodica nije posjetila i vidjela i da je to najduži period od kada je u zatvoru da ga nisu vidjeli.

- Sve što su mogli da nam zakomplikuju da ga vidimo to su i uradili. Prebacivanje u Englesku je potez kako bi ga dodatno odvojili od porodice jer je to zemlja za koju treba viza. Na to sve strane diplomate likuju po Tviteru jer je Radovan prebačen u Englesku što je sramota i skandalozno - kaže Sonja.

Ona ističe i da se onemogućavanjem da u Engelsku prebaci dokumenta i knjige na kojima radi jasno vidi da se sve čini da mu se zagorča život.

- Plašimo se da će samo biti gore po Radovana jer sve ukazuje na to - ističe Sonja.