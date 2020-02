Sonja Karadžić optužila Stanivukovića za zloupotrebu deklaracije o Crnoj Gori

Potpredsjednica Narodne skupštine RS Sonja Karadžić Jovičević (SDS) optužila je danas poslanika PDP-a Draška Stanivukovića da prijedlog Deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori pokušava iskoristiti u predizborne svrhe i najavljenu kandidaturu za gradonačelnika Banjaluke.

Tokom rasprave o prijedlogu deklaracije, koju je podnio poslanik SDS-a Nebojša Vukanović, Jovičićka je žestoko reagovala na Stanivukovićeve tvrdnje o tome da „Banja Luka ćuti dok se srpski narod u Crnoj Gori ponižava".

- Ovu deklaraciju vi koristite za sticanje dnevno političkih poena, a to nikako nije bila namjera ovog dokumenta – kazala je ona, nakon što je ju je Stanivuković nazvao „čovjekom režima koji slijepo slijedi samo jednog vođu". Ona je demantovala Stanivukovićetve tvrdnje da nije bilo organizovanja litija u znak podrške srpskom narodu u Crnoj Gori, ističući da to, za razliku od njega, to vide ljudi iz Crne Gore i zahvaljuju se Srpskoj na tome.

U zaštitu potpredsjsdenice parlamenta, stao je i poslanik SDS-a Darko Babalj, koji je Stanivukoviću poručio da bi trebao da se bavi pitanjima u svojoj stranci, a ne u SDS-u.

Istovremenio, poslanik SNSD-a Srđan Mazalica ukazao je da nisu tačne Stanivukovićeve tvrdnje da u Banjaluci nije bilo organizovanih litija u znak podrške srpskom narodu u Crnoj Gori. Optužujući ga da podnesenu deklaraciju koristi u dnevno – političke svrhe, Mazalica je ustvrdio da Stanivuković i njegovi stranačke kolege nisu učestvovali u litiji koja je organizovana za Bogojavljenje, iako su danima prije toga prozivali Srpsku pravoslavnu crkvu za inertne reakciju povodom sistuacije u Crnoj Gori.