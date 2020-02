Šolaja: Stanivuković svakodnevno "potapa" samog sebe

U Narodnoj skupštini se danas najmanje pričalo o prijedlogu o izmjenama i dopunama zakona o štrajku koji je bio na dnevnom redu - opoziciji je skupštinska govornica ponovo poslužila u dnevno političke svrhe i prikupljanje predizbornih poena, ali tu bitku su ponovo izgubili kao i brojne do sada poruka je iz SNSD-a.

SNSD-ova Dušica Šolaja Drašku Stanivukoviću poručila je da on svakodnevno potapa samog sebe, nakon što je on rekao kako je "svojim nastupom u Skupštini potopio poziciju". Tokom skupštinske rasprave o Prijedlogu Zakona o štrajku, Šolaja je rekla da poslanici vladajuće većine nisu opsjednuti njegovim likom i djelom kao što on misli.

"Što se bojite ustati, pa vidite Dušice Šolaje riječ ne može reći Drašku Stanivukoviću, potopljena, kao Titanik, nema priče", rekao je Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u NSRS.

"Nikoga vi potopili niste mladi čovječe, osim što sami sebe potapate, svakodnevno, ali dobro to treba neko da vam kaže ko vam je bliži od mene i to je vaš problem. To što mi svi nismo opsjednuti vašim likom i djelom da bi non stop skakali na ono što vi pričate, to vas pogađa i to je takođe vaš problem. Da vas obavijestim da su izbori završeni prije gotovo dvije godine, ali vi ovo sve radite zato što vam je kao malom djetetu uzeta igračka. Kako? Nije vam prošao zakon na zakonodavnom odboru", istakla je Dušica Šolaja, poslanik SNSD-a u NSRS.

Nakon dva sata zasjedanja potpredsjednica Skupštine poručila je poslanicima da se vrate na dnevni red. Sonja Karadžić Jovičević kaže da su se pojedini poslanici više prepucavali nego bavili Zakonom o štrajku.

"Mnogo toga se govorilo na ovu temu, a samo nekoliko kolega je ustvari suštinski obradilo ono o čemu se ovdje govori, sve ostalo je bilo rješavanje i razračunavanje po nekim drugim pitanjima", naglasila je Sonja Karadžić Jovičević, potpredsjednik NSRS.

Na to je ukazao i resorni ministar Duško Milunović. Najmanje se, kaže Milunović, govorilo o dnevnom redu, zato ću iskorisiti priliku da vam kažem šta podrazumijeva Zakon o štrajku.

"Većina rasprava nije bila na dnevnom redu ove Skupštine. Iz tog razloga želim u završnoj riječi da kažem da je predmet izmjena zakona bio u suštini usklađivanje odredbi važećeg zakona iz 2008. Sa zakonima koji su doneseni nakon njega, a prvenstveno Zakona o radu i Zakona o mirnom rješavanju sporova", rekao je Duško Milunović, ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Ovim zakonom je definisano da se odluka o stupanju u štrajk u oblastima ili granama u okviru područja djelatnosti dostavlja Vladi Srpske koja ima status poslodavca i osnivača.