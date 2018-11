Socijalni partneri na konsultacijama kod mandatara

Moramo zajedno da radimo na poboljšanju standarda radnika, jer je to jedini način da ih zadržimo u Republici Srpskoj - poručuju socijalni partneri nakon konsultacija sa Radovanom Viškovićem, mandatarom za sastav nove Vlade. Poslodavci se nadaju novim rasterećenjima, da bi imali razriješene ruke za povećanje primanja.

"Mi nastavljamo na realizaciji memoranduma koji je Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske potpisala sa Vladom krajem prošle godine. Mi tražimo tu finansijsku disciplinu, da svi platimo obaveze ali da u nekom narednom periodu te obaveze budu niže, a za svako smanjenje poreza i doprinosa mi preuzimamo obavezu da za taj iznos povećamo lična primanja radnika", rekao je Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Sindikalci su pred budućeg premijera izašli sa listom zahtjeva - povećanje prosječne i minimalne plate, novi zakon o radu, potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora. Očekuju da većina pitanja koja su oni otvorili na konsultacijama sa Viškovićem budu dio njegovog ekspozea.

"Ono što je ključno - to je povećanje plata. To je jedan od bitnih elemenata kako zaustaviti odlazak kvalifikovane produktivne snage sa ovih prostora - nije jedini, ali je najvažniji. I poslovna zajednica podržava povećanje plata, ali gle čuda, samo tako što će doći do rasterećenja realnog sektora - što mi podržavamo, ali to je premalo da bi se mogle povećati plate", kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Privrednici takođe ocjenjuju da je put do boljeg standarda - smanjenje parafiskalnih nameta, poreza i doprinosa. Kažu da su sa mandatarom razgovarali o smanjenju odliva radne snage, jer je trenutno na tržištu rada u Srpskoj paradoks - višak nezaposlenih na birou, a manjak radnika u privredi. Prvi čovjek Privredne komore poručuje da plata od 1.000 KM, o kojoj se mnogo govorilo u posljednje vrijeme, nije cilj kojim bismo se trebali zadovoljiti.

"Treba stvarati uslove da se ona poveća, svima bi nam to trebalo biti cilj, a da bismo do toga došli, mora se prvenstveno suzbiti siva ekonomija i natjerati oni koji ne izmiruju svoje obaveze kako prema zaposlenima tako i prema fondovima, da dođemo svi u istu ravan u tom pogledu", kaže Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Višković se sastao i sa predstavnicima Konfederacije sindikata i Zanatsko-preduzetničke komore Srpske. Dotakli su se svih otvorenih pitanja, a mandatar je istakao da će buduća Vlada nastaviti tradiciju prethodne, uvažavace stavove socijalnih partnera u svim važnim pitanjima, te će sve raditi uz konsultacije i otvoren dijalog sa njima.