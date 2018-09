SNSD započeo predizbornu kampanju

"Pod zastavom Srpske. Za jedinstvo Srpske", to je slogan pod kojim će SNSD-ovi kandidati na izbore. Prvi plakat u centru Banjaluke zalijepili su kandidati za Srpskog člana Predsjedništva BiH, i Predsjednika Republike Srpske, Milorad Dodik i Željka Cvijanović.

Na šetalište ipsred Hrama Hrista Spasitelja stigao je i veliki broj aktivista koji su uz aplauz dali podršku svim kanidatima Nezavisnih socijaldemokrata. Prljave kampanje neće biti, poručuju Dodik i Cvijanovićeva.

"Učinićemo sve da kampanja bude fer, korektna i da na kraju dan izbora prođe fer i pošteno. I da u tom pogledu ne bude nikakvih problema. Republici Srpskoj trebaju fer i korektni izbori. I mi se za to zalažemo. Sve što smo do sada učinili učinili smo da to bude fer i pošteno i da to bude u skladu sa standardom i zakonom kako je to predviđeno", istakao je Milorad Dodik.

"Kampanja je evo samo zvanično manifestacija našeg okupljanja i snage koju pokazujemo. Ali nas sa građanima okuplja svaki projekat koji smo uradili. Ne trebaju nam dakle izborne godine da bismo proslavili naše uspjehe sa našim građanima", istakla je Željka Cvijanović.

Tačno u podne, prvi čovjek DNS otrkio je slogan partije. Oni će na izbore "Odgovorno".

"Zašto "Odgovorno"? Pa odgovorno na poslovima u Republici Srpskoj, odgovorno sa javnim dobrima, odgovorno sa mladima, odgovorno prema penzionerima. Odgovorno na sve funkcije za koje se sada bira", istakao je Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

Da će raditi odgovorno već sa Pala poručuje DNS-ov Aco Stanišić. Ima interesantnu ponudu za sve buduće poslanike.

"Konkretno u naredne četiri godine, mjesečna plata poslanika je dve i po hiljade maraka. Ja ću svaki mjesec 1.250 maraka dati sportskim klubovima, udruženjima i organizacijama sa teritorije izborne jedinice osam. Što znači da ćemo za četiri godine vratiti 60 hiljadama maraka mladim sa ove regije", istakao je Stanišić.

Kec u rukavu za dobar prolaz na izborima imaju, kažu i u Ujedinjenoj Srpskoj. "Lista koja blista" nije slučajan izbor slogana, poručuje prvi čovjek stranke, Nenad Stevandić.

"Ponosno smo na svoju kreativnost, na mlade ljude, na prosjek godina, na prosjek diploma, magistara i doktora nauka. Večeras slavimo početak kampanje u Gradici, sutra u Bratuncu, prekosutra u Banjaluci. Nadamo se najboljem mogućem rezultatu i nadamo se najboljem rezultatu i nadamo se pobjedi ideje koju zastupamo. Znači čvstva i stabilna Republika Srpska", istakao je Stevandić.

Drugačiju kamapnju već su započeli i u Pokretu Uspješna Srpska. Autobusom će obići sve gradove Srpske, kaže Zlatko Maksimović.

Na prvi dan izborne kampanje zastave vladajućih partija vijorile su se i u Doboju, Bijeljini, i na Palama. Kandidati su prošetali zajedno sa aktivistima noseći plakate sa sloganima. Iz Doboja je prvi osmijeh uputila Sanja Vulić, kadnidat SNSD-a za Predstavnički Dom Parlamentarne skupštine BiH, kao dokaz da ravnopravnost polova kad je riječ o izborima nije samo slovo na papiru.