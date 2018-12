SNSD-u osam ministarstava i premijer

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će SNSD u novoj Vladi imati osam ministara i predsjednika, dok će ostali resori biti podijeljeni na DNS, novoformiranu stranku Nedeljka Čubrilovića i Socijalističku partiju, a po jedno ministarstvo dobiće Ujedinjena Srpska i NDP.

Dodik je istakao da će u novoj Vladi na mjestu ministra unutrašnjih poslova ostati Dragan Lukač, Anton Kasipović na mjestu ministra pravde, Zlatan Klokić na mjestu ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, a Srebrenka Golić na mjestu ministra građevinarstva.

"Želimo nastaviti sa izgradnjom puteva, te bi do polovine naredne godine trebalo da dogovorimo sa partnerima izgradnju auto-puta od Doboja do Modriče, Brčkog, Bijeljine i sve do Drine", rekao je Dodik poslije sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a, koja je danas održana u Banjaluci.

On je naveo da bi novi ministar finansija trebalo da bude Zora Vidović, poljoprivrede Boris Pašalić, zdravlja Alen Šeranić, dok će Srđan Rajčević biti na čelu novoformiranog ministarstva koje će se baviti informacionim tehnologijama.

On je dodao da je na sjednici Izvršnog komiteta bilo riječi i o izborima koji će biti održani u lokalnim zajednicama.