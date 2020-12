SNSD podržao prijedlog Budžeta za 2021. godinu

Aranžman koji je ponudio MMF, Srpska treba da odbaci. Zaključak je to izvršnog komiteta SNSD. I to zato, poručuje lider stranke, što on ne uvažava realnu situaciju u BiH. MMF, ocjenjuje Milorad Dodik, zloupotrebljava posljedice izazvane pandemijom i politički je usmjeren na urušavanje ustavnog poretka BiH. Pregovore, kaže, treba nastaviti, ali ako se zanemare interesi Srpske, ona će dogovore sklapati na drugim mjestima.

"Imamo neke aranžmane sa našim prijateljima, i te aranžmane ćemo vrlo efikasno provesti, računamo već u martu. Imamo ponudu od naših partnera u visini od 400 miliona evra da otkupe naše obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu", kaže predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik. Sagalasan je sa tim i predsjednik Vlade. Ako MMF ne uvaži primjedbe Srpske, i aranžmana ne bude, Republika Srpska će, poručuje i Višković imati rješenje. U svakom slučaju, podvlači, primjedbe Srpske nisu bez osnova. "Mi iz Republike Srpske, na bilo koji paragraf na koji smo imali primjedbbe, u istom momentu smo nudili i rješenja. I zaista ako bude spremnosti u MMF da se prihvate primjedbe, mi smo popnudili i rješenja", kaže potpredsjednik SNSD-a, Radovan Višković. Okvir budžeta Srpske za iduću godinu je svakako stabilan, zaključuje komitet SNSD. Jedan od ciljeva je, kaže Dodik, da se narednih godina, saniraju sve posljedice koje je ostavila pandemija virusa korona. Ohrabruje i činjenica da smanjenja plata nema,. Najavljeno je zato povećanje penzija, a decembarsku bi penzioneri mogli da dobiju na samom početku januara. "Izvršni komitzet podržava zakonsku obavezu usklađivanja penzija sa prosječnom platom, što će omogućiti od januara povećanje penzija u ovim složenim makroekonomskim okolnostima, povećanje penzija u narednoj godini za penzionere", kaže Dodik. Oko dvije milijarde maraka će biti izdvojeno za investicije. Prioritet je svakako izgradnja autoputeva, a nastaviće se i realizacija projekata u saradnji sa Srbijom, poput hidroelektrana na Drini i trebinjskog aerodroma.