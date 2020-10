Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) objavio je na društvenim mrežama promotivni spot za predizbornu kampanju pod sloganom "Okupljanje za Srpsku".

"Naš izbor je Republika Srpska, naša vizija razvoj i prosperitet, a naš cilj pobjeda za sve opštine i gradove, od Hercegovine do Krajine, od Posavine do Romanije, od Podrinja do Semberije", navodi se u opisu spota koji je objavljen na "Fjesbuku", uz poruku "Vrijeme je za okupljanje za Srpsku".