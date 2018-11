SNSD i koalicioni partneri spremni da formiraju Savjet ministara BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su ova stranka i njeni koalicioni partneri spremni da u najskorije vrijeme formiraju novi saziv Savjeta ministara BiH koji mora da ima neke zajedničke politike, ako je to moguće.

"Mi ne idemo na nivo BiH u političke koalicije, to su izmišljotine raznih analitičara na nivou BiH. Idemo tamo sa našim politikama koje su veoma jasne", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je potreban dogovor o novoj azilantskoj politici, ali i za ostala pitanja koja će predlagati.

"Ako to ne bude funkcionisalo, imaćemo paralisan rad institucija kao što smo imali do sada. Ne bih želio da se to desi, ali isto tako ne želim da se prema inicijativama koje dolaze iz Srpske odnose kao do sada", istakao je Dodik, koji je i novoizabrani član Predsjendištva BiH iz Srpske.

On je poručio da je spreman da radi sa svima u zajedničkim institucijama BiH, da utvrde politiku dodatnog jačanja suvereniteta BiH, ukidanjem funkcije visokog predstavnika u BiH, te da u Ustavnom sudu BiH više neće biti stranih sudija.

Dodik kaže da, u suprotnom, ne vidi razlog da brani suverenitet na bilo kojem drugom pitanju.

"Republika Srpska daje nesumnjiv snažan kapacitet na nivou predstavljanja u BiH i nećemo oklijevati da tamo radimo u ime Srpske, ne želeći da napravimo nikakvu štetu nijednom Bošnjaku, Hrvatu, Federaciji BiH, niti kantonu", rekao je Dodik.

On je naveo da Srpska želi da bude prihvaćena mjera sprečavanja ulaska migranata u BiH i ne želi da se na njenu teritoriju prelije migrantska kriza, kakva je ona u Unsko-sanskom kantonu.

"Ako oni to neće, onda nam šalju poruku da su smislili ovu migrantsku politiku i da je ona usmjerena na dugoročna pitanja i rješavanja. Kada dobijete azil, nakon tri godine postajete državljanin BiH i imate puno pravo da se nastanite bilo gdje u BiH. Možete doći u Banjaluku", rekao je Dodik.

On je ponovio da takvi zahtjevi Republike Srpske neće moći biti ignorisani i da se mora promijeniti dosadašnja neefikasna politika o pitanju migranata na nivou BiH.

"Smatram da BiH svojim autoritetom treba izaći pred Srbiju i reći - zatvorite nam tu granicu, ne možemo da primamo migrante sa vaše strane, ako to budete činili prema nama i puštali migrante, donijećemo naše mjere. Pozivam ove u Sarajevu da definišemo tu politiku", rekao je Dodik.

On je najavio da će u ponedjeljak, 12. novembra, razgovarati sa liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem o aktuelnoj saradnji.

"Postoje neki kontakti i sa drugima, ali priznajem da sam, možda, malo politički lijen i ne razumijem situaciju u Federaciji BiH, ne znam ko tamo s kim hoće ili neće i ne namjeravam time da se bavim. Čekam da naprave većinu, pa da s njima razgovaram", rekao je Dodik.