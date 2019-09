Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će SNSD predložiti svog kandidata za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

Komentarišući ostavku potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Senada Bratića, Dodik je rekao novinarima u Banjaluci nakon sjednice Glavnog odbora SNSD-a da je ova stranka pristupila inicijativi o smjeni Bratića, koji je učestvovao u radu kongresa SDA, a da se nije ogradio od mjera usmjerenih protiv Republike Srpske.

"Neprihvatljivo je da Senad Bratić iz SDA u reprezentativnom smislu prima platu, dobija određene privilegije, a da na stranačkim organima glasa protiv Republike Srpske", pojasnio je Dodik.

On je naveo da je Bratić, kada je vidio da je to već gotovo, jer SNSD to ozbiljno radi, sam podnio ostavku.

Dodik kaže da SNSD ne misli da radi sa SDA bilo kakve poslove.

"Što se tiče zajedničkih institucija BiH mi ne možemo da biramo koga je izabrao bošnjački narod. U našim institucijama možemo našim glasovima da odlučujemo ko može da bude ili ne može da bude", rekao je Dodik.

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za večeras posebnu sjednicu parlamenta povodom Prijedloga odluke o razrješenju potpredsjednika Narodne skupštine Senada Bratića zbog učestvovanja u donošenju deklaracije SDA koja je direktno usmjerena protiv interesa Republike Srpske.

Bratić je danas saopštio da je podnio neopozivu ostavku na tu funkciju i da je to učinio u dogovoru sa SDA.