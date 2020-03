Snježana Novaković Bursać potvrdila da je zaražena virusom korona

Šef Kluba poslanika SNSD-a Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać oglasila se na svom Facebook profilu i potvrdila da je zaražena virusom korona i da se trenutno nalazi u SC "Nikola Tesla".

"Poštovani i dragi, pozdrav iz studentskog doma Nikola Tesla u Banjaluci!

Кao što svi već znate, "studenjak" je mjesto gdje se, radi zdrastvenog nadzora trenutno smještaju osobe koje su pozitivne na korona virus.

Da, dakle ja sam jedna od 100-tinjak osoba u Banjaluci kod kojih je potvrđeno da imaju virus koronu, ili jedna od nekoliko stotina hiljada takvih osoba u svijetu.



U ovom trentuku ja se osjećam dobro, imam kliničku sliku koja najviše liči blažoj prehladi i nadam se da će tako i da ostane.



Vjerujem da niko ne želi da dobije bolest, niti virus, ali eto...desi se. I to svakome može da se desi. To rijetko ko može da izabere.



Meni je neka vrsta utjehe činjenica da sam virus vjerovatno dobila vršeći svoje dužnosti za koje sam izabrana, nisam ga birala, al jesam ono što sam mogla – izabrala sam da ostanem kod kuće unazad 13 dana (od 14.03.) i zbog toga osjećam ipak neku vrstu mira jer mislim da svojim ponašanjem nisam ugrozila nikog drugog, posebno ne one koje trebamo naviše paziti – naše roditelje, prijatelje, rodbinu, sugrađane koji već imaju određene zdravstvene probleme, starije osobe...

Кako sam u kućnoj izolaciji sam bila od 14.03., a simptome koji liče na prehladu sam dobila 23.03., dakle devet dana nakon vjerovatnog kontakta, jako jako je bitno da svi u kućnoj izolaciji izdrže onih 14 dana, a i svi ostali koji baš ne moraju da se kreću.

Ostanite u kući, molim Vas!!!

Nastojaću ove dane iskoristiti da pročitam knjige koje dugo želim, da završim neke poslove koje sam započela, a koje mogu da radim na računaru i putem interenta, da komuniciram sa puno dragih ljudi...

Mislim i na to kako ću se (nadam se nadam...) za 10-15 dana, kada više ne budem pozitivna na virus i kad budem imala imunitet, moći uključiti u život na drugačiji, u ovom trenutku potrebniji način – da pomognem mojim kolegama ljekarima, kroz svoj mandat ili na još stotne korisnih načina.



Faliće mi moja porodica, posebno moj najdraži trio ....al šta da se radi....ovo je bolja opcija i za njih.

Ostajte mi zdravo i U КUĆI!!!

Кo ipak dobije virus, nek zna da je i to za ljude i da najveći broj nas ima blažu do umjereno jaku formu oboljenja.



I budimo ljudi svuda u uvijek"!