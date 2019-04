Smjene u preduzećima i institucijama Republike Srpske

Samo nekoliko mjeseci nakon što je imenovan za vršioca dužnosti direktora Šuma Republike Srpske, Zoran Stojčić smijenjen je sa te funkcije, a na njegovo mjesto postavljen je Slaven Gojković, dosadašnji izvršni direktor za komercijalne poslove.

Umjesto Gojkovića, tu funkiciju će obavljati Radenko Laketić, dosadašnji načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje Grada Banjaluka. Stojčić, koji je u novembru prošle godine zamijenio Ristu Marića, ostaje u preduzeću na starojoj funkciji izvršnog direktora za plan i analizu. Odluku o novim imenovanjima donio je Nadzorni odbor preduzeća, na vanrednoj sjednici.

"Zoran Stojčić koji je do sada objavljao funkciju vršioca dužnosti direktora bukvalno je nastavio da radi svoj posao koji je radio prije imenovanja a to je izvršni direktor za plan i analizu. Njegovim imenovanjem u Decembru za direktora generalnog Javnog preduzeća nije ukinuto njegovo prethodno rješenje jer je na tu funkciju izabran konkursom. I on je dakle i dalje obavljaju funkciju izvršnog direktora za plan i analizu", kaže predsjednik Nadzornog odbora JP "Šume Republike Srpske" Biljana Marković.

Promjena ima i u Republičkoj upravi za igre na sreću. Vlada Republike Sprske razriješila je dužnosti dikretora Mladena Simića na njegov lični zahtjev, i imenovala Aleksandra Došlića za vršioca dužnosti direktora Uprave za igre na sreću. Smijenjen je i dosadašnji direktor Instituta za javno zdravstvo Miodrag Marjanović takođe, na njegov lični zahtjev, a na njegovo mjesto postavljen je Branislav Zeljković.

"Na istoj sjednici, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju dr Miodraga Marjanovića dužnosti direktora JZU Instituta za javno zdravstvo, na lični zahtjev. Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Branislava Zeljkovića, magistra farmacije za vršioca dužnosti direktora JZU Instituta za javno zdravstvo, na period od 60 dana", stoji u saopštenju Vlade Republike Srpske.

Smjene su ovih dana prštale i u Elektrokrajini. Nakon što je postavljen na čelo preduzeća, Dragan Čavić smijenio je nekoliko direktora i rukovodilaca u tom preduzeću. Tvrdi da je previše administracije, a manjak radnika koji učestvuju u proizvodnji.