Smjene i ostavke su normalne i trebale su odavno da se dogode VIDEO

Smjene i ostavke su normalne i trebale su odavno da se dogode i ovo je poruka koja se šalje, rekao je Rajko

Vasić, politički analitičar gostujući u emisiji "1 na 1" na ATV-u.

"Smjene i ostavke su normalne i trebale su odavno da se dogode. Ovo je sada jedna postfestum priča koja nema puno veze sa onim što se desilo u kampanji, ali su to poruku koje se šalju za ubuduće. To su poruke da će morati drugačije da se odnose prema vlasti. Ljudi misle da je biti u vlasti samo neka svoja lična ili grupna korist, biti u vlasti je velika odgovornost za Republiku Srpsku i vlast je puno odgovornija od opozicije. Opozicija može da radi šta hoće i da bira teme koje hoće, a vlast je odgovorna i prema svojim strankama i prema RS i zato se to mora raditi disciplinovanije", kaže Vasić.

Vasić ističe da tamo gdje nema stranačke organizacije dolazi do pojave "mangupa" koji koriste javne funkcije da, kako kaže, "isplivaju".

"Tako gdje nema orzanizacije pojavljuju se "mangupi", koji koriste javne funkcije i položaj, koriste stranku da ispilivaju i oni su sveprisutna pojava, niko njih nije sada otkrio", pojašnjava Vasić.

Da se 2014. godine mogla formirati vlast bez SNSD-a, DNS bi otišao u vlast, kaže Vasić.

"Da se moglo 2014. napraviti vlast bez SNSD-a, DNS bi otišao u vlast, i to nije nikakva manjkavost i tu se nema šta zamjeriti i svi ovo rade zbog vlasti. DNS je imao sreću ili nesreću da mnogo ljudi ulazi u partiju, što osipanjem SDS-a što iz nekih drugih razloga. DNS je primamljiv za sve opcije, te nudi najviše praktične koristi. Imamo veoma malo pomoćnika koji su SNSD-ovi. Svi oni koji odlaze iz SDS-a po prirodi političke opcije neće u SNSD i DNS je logičan izbor. To će se nakon nekog vremena pokazati da je gubitak, jer primati ljude iz drugih stranaka koji su nešto radili u toj stranci, ili u organizaciji je veoma opasno. To je razarajući element i kad dostigne kritičnu masu to više ne možes da kontrolišeš", kaže Vasić.

Vasić kaže da je opozicija 2014. bila na vrhuncu i da kada nisu pobijedili te izbore, neće nikad.

"2014. Dodik je ostao "o dlaku" da budemo precizni, to je bio vrhunac opozicionog djelovanja i oni su postigli strašan rezultat. Tada nije bilo Pravde za Davida, koja ih je i koštala ove izbore. Kad nisu pobijedili 2014. neće nikad", rekao je Vasić.

On dodaje da neće biti problema u forimiranju vlasti u Republici Srpskoj, te da je veoma nerealno očekivati da premijer bude iz DNS-a.

"Nije nikakva vjerovatnoća da DNS dobije premijera i to nije relano. DNS nema kadrove za sve to. SNSD je masovna stranka koja je izgradila mnogo svojih ljudi u vlasti i administraciji i to je jedna konkurencija koja ti daje manevar da uvijek imaš boljeg premijera od drugih. DNS-ov kadar se ne može takmičiti sa kadrom SNSD-a, sa ljudima koji su bili načelnici opština pa ministri. Ne bi htio da imenujem nikog jer nisam prisustvovao takvim razgovorima, ali neko ko bi svojim kalibrom mogao da budu premijer je Zoran Tegeltija. Imaju i drugi kandidata, ali u poređenju sa SNSD-om ne mogu da izdrže. SNSD je najodgovorniji jer je dobio najviše glasova", poručuje Vasić.

Vasić ističe da treba učiniti sve moguće da se formira velika srpska koalicija u Sarajevu.

Velika koalicija bi trebala da bude moguća i trebalo bi sve učiniti da ona bude moguća. U Sarajevu se ne može biti opozicija Srpskoj, a ni vlast Srpskoj. To je koštalo SDS. U Sarajevu mora da bude srpski front, a u RS opozicija i to bi bilo na neki način idealno, jer se Srpskoj najviše može naštetiti u Sarajevu. Milsim da će dobar dio SDS-ovaca da da se priključi SNSD-u", zaključuje Vasić.

Vasić kaže da će vlast u Srpskoj biti formirana na vrijeme i da će je činiti dosadašnja koalicija, a da se u toku mandata mogu dogoditi i neki "priraštaji". U BiH će biti problem formirati vlast u Federaciji, ali iformirati Savjet ministara, ističe Vasić.