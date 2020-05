Smjene funkcionera, smanjena plata načelniku opštine Kostajnica

Skupština opštine Kostajnica danas je smijenila načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Nenada Reljića i zamjenika načelnika opštine Gorana Rabata, dok je plata načelnika opštine Drage Bundala smanjena sa dvije na jednu prosječnu platu zaposlenih u Opštinskoj upravi.



Odbornici su na drugoj vanrednoj sjednici usvojili i odluku o smanjenju plata opštinskim funkcionerima, te imenovali komisiju za izradu nacrta budžeta za ovu godinu.

Predsjednik Skupštine opštine Nikola Јanjetović rekao je novinarima da će novoimenovana komisija pistupiti izradi nacrta budžeta, dodavši da je opština trenutno u privremenom finansiranju i plaćanja vrši na osnovu budžeta iz prošle godine.

"Činjenica je da određene institucije imaju kašnjenja u isplati plata, ali to nije vezano za neusvajanje budžeta, već za raniji period. Ova komisija će pokušati da uradi nacrt budžeta jer cijela ova situacija je počela sa negativnim revizorskim izvještajem koji je otvorio oči i prema kome mi, kao odbornici, ne dobijamo adekvatne informacije", rekao je Јanjetović koji je i predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a.

On je prokomentarisao i smanjenje plata opštinskih funkcionera, odnosno načelnika opštine i zamjenika načelnika opštine, istakavši da nije izborna godina ne bi bilo priče o platama funkcionera, nego o opozivu načelnika.

"Načelnik ignoriše rad Skupštine više od sedam mjeseci, na odbornička pitanja ne odgovara, na inicijative ne odgovara, mi ne možemo, kao odbornici, dobiti informaciju koliko je opština dužna i treba da glasamo za njegov nacrt budžeta, a ne znamo koliko smo dužni...", rekao je Јanjetović.

On je dodao da se načelnik mora sankcionisati, da počne da radi svoj posao, i on i zamjenik načelnika.

"Ovo je kao oblik diciplinske komisije, smanjena plata na tri mjeseca dok se ne počne raditi", kaže Јanjetović.

Šef Kluba odbornika PDP-a Željko Čekić, koji je danas imenovan za predsjednika Komisije za izradu nacrta budžeta za ovu godinu, rekao je da će Komisija pokušati da izradi nacrt budžeta do 30. juna.

"Najgore od svega je što su rokovi već prošli i što imamo stalnu opstrukciju organa Opštinske uprave u dobijanju dokumenata, što je potrebno za izradu nacrta budžeta. Međutim, sješćemo zajedno, pozvaćemo i načelnika i sve koji učestvuju u procesu donošenja nacrta budžeta da nam pomognu i da budemo svi zajedno na istom zadatku pa ćemo vidjeti koliko ćemo uspjeti", istakao je Čekić.

On je naveo da su se odbornici trudili da sve odluke, uključujući današnje smjene zamjenika načelnika i načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, bude u skladu sa zakonom.

"Do danas se čekalo da se pokuša sa njima naći neki zajednički jezik, da oni private realnost nove skupštinske većine. Oni to nisu htjeli nijednog trenutka i nažalost mi smo dovedeni u situaciju da ne možemo doći ni do kakvog dokumenta i sad smo bili prisiljeni da to uradimo", rekao je Čekić.

Nedostatak saradnje, kao jedan od najvećih problema, navodi i odbornik Ujedinjene Srpske Neven Đenadija.

"Mi već od kraja novembra, kada je formirana ova skupštinska većina, imamo ozbiljne probleme u prikupljanju informacija. Јedan dio smo uspjeli prikupiti, ali neke informacije od načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti nismo nikad dobili. U pitanju su podaci o svim neplaćenim obavezama opštine iz prethodne godine i niko od odbornika ne zna kolike su te obaveze, nemamo završni račun, dakle totalna nesaradnja sa odbornicima", rekao je Đenadija.

On je dodao da je iz sličnih razloga došlo i do smjene zamjenika načelnika, navodeći da je i on dobijao pitanja od odbornika i predsjednika Skupštine i da se nikad o tome nije oglašavao.

Đenadija je dodao da Skupština opštine nema nadležnost da imenuje novog načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, kao ni zamjenika načelnika, te da imenovanja predlaže načelnik opštine.

Smijenjeni zamjenik načelnika opštine Kostajnica Goran Rabat smatra da je riječ o nečuvenom omalovažavanju načelnika i najavljuje da će se načelnik, u ime izvršne vlasti, žaliti na ovu odluku resornom ministarstvu i Ustavnom sudu.

"Nova skupštinska većina je donijela odluku da sankcioniše načelnika i zamjenika načelnika, to je nečuveno, da se načelniku opštine smanji plata na jednu prosječnu platu, dok kod predsjednika Skupštine ostaje ista, odnosno dvije prosječne plate, što je dvostruko više od načelnika", rekao je Rabat.

Smijenjeni načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti opštine Kostajnica Nenad Reljić ocijenio je da je u pitanju politički obračun.

"Stvar je vrlo jasna, čim mi u vanrednom stanju sazivamo sjednicu za smjenu funkcionera i službenika opštine Kostajnica, jasno je da tu nije u pitanju stvarna potreba nego politički obračun. I ja i služba ćemo ići na sudski spor da to riješimo u skladu sa zakonom, ovdje je u pitanju maskimalno nepoštivanje zakona, odnosno manipulacija zakonima", rekao je Reljić.

Prema njegovim riječima, skupština nema nadležnost da smjenjuje načelnike odjeljenja u Opštinskoj upravi.

"Zakonom o lokalnoj samoupravi jasno je definisano da se načelnici odjeljenja i zamjenik načelnika biraju i razrješavaju na prijedlog načelnika opštine, a u ovom slučaju nema tog prijedloga i ovo je kršenje zakona", rekao je Reljić.

Predsjednik Kluba odbornika SDS-a Slavko Avramović rekao je da je tražio pojašnjenje smanjenja plate načelnika i zamjenika načelnika opštine, te da je dobio objašnjenje da je riječ o privremenoj odluci koja traje tri mjeseca i da je to kao sankcija za načelnika koji, prema njihovom mišljenju, nije ispunjavao obaveze.

"Mislim da ovo nije bila praksa i ne znam koliko je to u skladu sa zakonom i pravilnikom o platama u Opštinskoj upravi, mislim da će tu doći do određenih sudskih procesa, što nije dobro, jer kakav god bio ishod, štetu će imati građani i budžet opštine Kostajnica", rekao je Avramović.