Smjena Envera Halilovića jedini način za deblokadu

Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i digitalizaciju Srđan Rajčević izjavio je danas da je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH nefunkcionalna i da nema načina za deblokiranje njenog rada izuzev formiranja novog Savjeta ministara i smjene njenog direktora Envera Halilovića zbog posljedica koje je do sada prouzrokovao.

"To su vrlo negativne posljedice po sistem visokog obrazovanja u Srpskoj. Poslije toga treba da dogovorimo na koji način će visokoškolske ustanove u Srpskoj biti reakreditovane u budućnosti", rekao je Rajčević novinarima u Banjaluci, komentarišući Halilovićevu odluku da van snage stavi preporuku o reakreditaciji univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

Rajčević je podsjetio da predsjednik Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH više ne obavlja tu funkciju, te da su zamjenik direktora Agencije i predstavnici Srpske u njenom Upravnom odboru zamrzli svoj rad.

Prema njegovim riječima, nejasno je i koja je rješenja Halilović stavio van snage, ocijenivši da takvi postupci najbolje govore o radu Agencije.

"Ta agencija je potpuno disfunkcionalna i ne može da donosi odluke koje su u njenoj nadležnosti. Zbog toga smo potpisali sporazum sa resornim ministarstvom u Vladi Srbije kojim smo pokušali da premostimo pravni vakuum koji se pojavio s obzirom na to da sa jedne strane imamo javne univerzitete koji su ispunili uslove za reakreditaciju, a sa druge političku opstrukciju koja se ogleda kroz rad direktora i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH", kaže Rajčević.

On je ocijenio da je to bio optimalan način da studentima i visokoškolskim ustanovama u Srpskoj omoguće učešće u međunarodnim projektima.

Govoreći o negativnom izvještaju koji su revizori dali Studentskom centru "Nikola Tesla" u Banjaluci, Rajčević je istakao da bi bilo nekorektno usmjeravati krivicu na sadašnji menadžment te ustanove jer on nije u potpunosti odgovoran za nalaz revizora, kao ni Ministarstvo na čijem je čelu s obzirom na to da je došlo do promjene Zakona o republičkoj upravi.

"Ministarstvo će nalaz revizije putem menadžmenta Studentskog centra u potpunosti sprovesti i ispoštovati. Dešavalo se niz situacija iz kojih treba pronaći put da bismo Studentski centar `Nikola Tesla` doveli do nivoa samoodrživosti. Radimo na restrukturiranju dugova Studentskog doma `Nikola Tesla` i očekujemo da ćemo uskoro ući u aranžmane kojima ćemo ih smanjiti da bi mogli da idemo u ekspanziju njegovih kapaciteta i studentima ponuditi oiptimalne uslove", naglasio je Rajčević.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin istakao je da je taj Univerzitet akreditovan sa svojim studijskim programom.

"Proces akreditacije sprovela je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Mi smo rješenje o akreditaciji dobili blagovremeno i na osnovu njega smo upisani kod institucija na nivou BiH i u registru koji vodi agencija iz Srbije. Direktor /Halilović/ iz samo njemu poiznatih razloga to nije želio da učini za univerzitete u Banjaluci i Istočnom Sarajevu", rekao je Gajanin.