Slobodni strijelci svakodnevno urušavaju stranku, a mediji prenose izjave naših pojednih članova, koji direktno ili indirektno, iz samo njima znanih razloga, prizivaju odlazak DNS-a u opoziciju i sukobe sa koalicionim partnerom SNSD-om.

Opažanja su to grupe poslanika DNS u Narodnoj skupštini Srpske, članova Predsjedništva i Glavnog odbora stranke, sročena u pismu upućenom Marku Paviću, lideru stranke, koje se pojavilo u medijima.

Nezadovoljni DNS-ovci kažu da stavovi, koje iznose pojedinci a koji nisu usaglašeni sa stranačkim vrhom i nemaju "blagoslov" predsjednika stranke, prave veliku štetu, posebno u odnosu sa SNSD-om. Potpisnici pisma posebno su se osvrnuli na "mangupe" koji su uzdrmali saradnju sa SNSD-om tokom predizobrne kamapanje i poslije izbora.

"Svjedoci smo da ti ljudi, koristeći stranačke pozicije, u javnosti nastupaju kao slobodni strijelci, najavljuju obračune sa koalicionim partnerima i, sve smo uvjereniji, svjesno nam slabe poziciju u pregovorima sa koalicionim partnerima", piše u pismu nezadovoljnih DNS-ovaca.

U kratkom telefonskom razgovoru za ATV, Marko Pavić poručuje da nije u Republici Srpskoj, da mu pismo nije stiglo i da ne zna ništa. Nekoliko sati kasnije stiže zvanično saopštenje DNS-a u kome odgovaraju da je u posljednje vrijeme DNS izložen strahovitim pritiscima i tendecioznim natpisima koji imaju za cilj da destabilizuju rukovodstvo, članstvo i simpatizere DNS-a.

Pišu da laž unose oni koji žele raspad DNS-a, koji ne žele DNS u koaliciji i koji misle da će uništavanjem DNS-a, oni imati veću šansu da uspiju. Duško Ivić, poslanik ove stranke u NS RS, kaže da je pismo pročitao, ali da ništa nije tačno.

"Gospodin Radović je izabran za predsjednika Gradskog odbora DNS u Banjaluci i normalno da oni sad idu na njega, udari sa strane i to je noramlno, međutim to nema nikakve veze. Gradski odbor u Banjaluci DNS je mnogo jači nego što je bio. Gospodin Balaban je jedan kvalitetan kadar koji se vratio i treba da se vrati, to su samo spinovi", kaže Ivić.

Medijski nastup i ponašanje Milana Radovića, predsjednika GO DNS-a Banjaluka, posebno bode oči nezadovoljnim DNS-ovcima. Za Radovića kažu da se ponaša kao da je u opoziciji i da bi bilo bolje da osnuje stranku i bije vlastite bitke, a ne da se obračunava pod okriljem DNS-a.

"I ranije smo vas upozoravali da gospodin Radović, mjesecima nastupa sa pozicija koje su oštro suprotstavljene aktuelnoj vlasti i u javnosti se stvara slika da je to, zapravo, politika DNS-a. Mišljenja smo da gospodin Radović mora jasno reći da li će slijediti stavove vas kao predsjednika i organa stranke ili svoje stavove", piše u pismu.

Nezadovoljni DNS-ovci ne gledaju blagonaklono ni na povratak Budimira Balbana i njegove ekipe. Pišu da će on "doći glave" Nenadu Nešiću i sjesti u njegovu fotelju u "Putevima Srpske", uprkos tome što je, kako kažu, Nešić svojim trudom i radom podigao stranku na Romaniji i u Hercegovini. Povratak Balabana trebalo je tempirati nakon pregovora o podjeli funkcija u javnim preduzećima, smatraju DNS-ovci.