Šljivančanin za ATV: Karadžiću bi trebalo da bude izrečena oslobađajuća presuda FONO

"Vjerujem da bi Radovanu Karadžiću, kao političkom lideru jednog naroda koji je želio da opstane na svojoj teritoriji, da živi i ne iseljava se sa svojih ognjišta, da ih ne progone, sutra trebalo da bude izrečena oslobađajuća presuda", rekao je u izjavi za ATV Veselin Šljivančanin, penzionisani oficir JNA i Vojske Jugoslavije, kojeg je Haški tribunal pustio na slobodu nakon odslužena dvije trećine kazne. U Hagu je proveo gotovo osam godina.

"Ja bih tako volio i tako bi trebalo da bude", kaže Šljivančanin.

"Ja mislim da je jedino realno da se političkom lideru jednog naroda koji je želio da opstane na svojim ognjištima izda oslobađajuća presuda, jer ni ostali lideri politički lidera u BiH, ni Muslimana, ni Hrvata, nijedan se nije našao pred tim sudom.Jedini je to slučaj sa Karadžićem. Mislim da bi bilo dobro za sve ljude koji žive u BiH da njemu bude oslobađajuća presuda i da ljudi shvate da je to sve uzaludno bilo što je dolazilo do tih sukoba i da oni nisu trebali uopšte da dođu, i da bi Radovan trebao da dođe i da bi dalje radio na pomirenju i dalje, te da bi to bilo bolje za sve narode u BiH", rekao je Šljivančanin.

Šljivančanin kaže i da Radovan Karadžić, nije učinio ništa zbog čega bi trebalo da mu se sudi pred tim sudom. U izjavi za ATV navodi i da su mnogi državnici sa kojima se prvi predsjednik RS sastajao u Hagu govorili da je on trebalo tako politički tako da radi, što je potvrdio i Dejton.

Šljivančanin za ATV kaže i da vjeruje da ima u Hagu dobrih sudija koji čestito mjere pravo i te da vjeruje da će i Karadžiću u drugostepenoj presudi,kao liderima drugih naroda kojima je u žalbenom postupku ukinuta osuđujuća presuda, biti donesena takva odluka.

Veselin Šljivančanin prokomentarisao je i zajednički boravak u zatvoru sa Radovanom Karadžićem. Kaže da je Karadžić obrazovan i školovan čovjek koji nije bio naporan. Bio je, kaže, dobar sa svima tamo.