Frontal.rs: Slijedi li Vukotino krunisanje na Trgu Krajine?

Na brzinu, ali pompezno najavljeni Narodni protest održan je u subotu uveče na banjolučkom Trgu Krajine.

Nakon izbonih rezultata, opala je tenzija i širi interes za dešavanja na Trgu Krajine u Banjoj Luci, ali je sada, pored političke obojenosti i motivacije ovih okupljanja, koja su gotovo od samog početka neupitna, dobila istinska obilježja religioznog pokreta koji kreira paralelnu stvarnost, piše portal Frontal.rs.

Činjenica je da je da su ova okupljanja prešla granicu pravila ponašanja u parlamentarnoj demokratiji, potpuno se odvojivši od osnovnog povoda za okupljanja, te se okrenuvši politici, ali sa obilježjima i načinima jednog vjerskog pokreta.

Najprije se u petak društvenim mrežama proširio spot (u kojem je na latinici i uz napomenu da ga organizuje opozicija) obespravljeni narod Srpske pozvan da konačno vlastima na čelu sa SNSD, kažu sve i u lice. Isti spot, samo ćirilični i bez pominjanja opozicije, vrtio se u udarnim terminima na BN TV.

Već iz kadrova bilo je jasno da će okosnica protesta biti Davor Dragičević, otac tragično stradalog Banjolučanina Davida. Miting je počeo, kao i 200 puta prije toga, Davorovim obraćanjem i već poznatim optužbama na račun vlasti i MUP-a Srpske.

"Institucije Republike Srpske su zločinačke i one su ubile moga sina. Nek dokažu da nije tako", rekao je Davor.

Potom je jedan maloljetni dječak, koji, inače, redovno prisustvuje protestima, izgovorio molitvu nazvanu Davidova, a mnogi prisutni su se za to vrijeme krstili.

"Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, oslobodi ovu planetu od zločinaca", glasio je dio molitve.

Davor je potom pozvao prisutne opozicionare da se obrate, a prvi se mikrofona latio mlađani prvak Restart Srpska, pokreta koji, inače, nije ni parlamentarna stranka, ali ima neskrivene političke ambicije i naviku da maltretira novinare.

Izvijesni Blagić je upitao opozicione političare da li su na izborima učestvovali zbog mandata ili zbog naroda? On je konstatovao da su do sad protesti bili mirni i dostojanstveni, ali da se postavlja pitanje da li je to dovoljno za smjenu vlasti. (!?)

Narodni poslanik u još aktuelnom mandatu Adam Šukalo u ostrašćenom govoru pozvao je građane i predstavnike opozicije da ne prihvate rezultate izbora jer oni, kako je rekao, nisu stvarni odraz volje naroda.

Možda je Šukalo time želio da ukaže na svojevrsni paradoks jer, nakon što je 2014. godine sa kompenzacone liste i uz samo 260 glasova osvojio mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na ovogodišnjim izborima ni sa 20.577 ličnih glasova nije osigurao prolaz u Parlamentarnu skupštinu BiH.

Šukalo je, podržan ovacijama prisutnih, prozvao kandidate SDS koji su podržali koaliciju sa SNSD. Podsjećamo, pobjedu je Miloradu Dodiku, lideru SNSD, među prvima čestitao dobojski gradonačelnik i nosilac liste SDS Obren Petrović, a visoki funkcioneri SDS i prvi ljudi Bijeljine i Sokoca Mićo Mićić i Milovan Cicko Bjelica sastali su se nedavno da razgovaraju o saradnji vladajućih i opozicionih stranaka u Srpskoj s ciljem smirivanja tenzija. Bez obzira što se time pokazuje da je postizborna psihoza ograničena na Banju Luku, Šukalo je ponovio da nema pregovora sa režimom.

Davor Dragičević je u ponovnom obraćanju prozvao lidera SDS i kandidata Saveza za pobjedu za predsjednika RS Vukotu Govedaricu da dođe na Trg.

"Vukota, imaš rok do sutra u 18 da dođeš i staneš uz narod. Ako to ne učiniš, ne moraš više ni doći", jasno je poručio Dragičević, bez jasnosti odakle crpe autoritet za takve opštenarodne izjave.

Predsjednik PDP, Branislav Borenović, se obratio prisutnima rekavši da nema ništa važnije od slobode.

"Ovo je borba koja će trajati. Ovo je borba za slobodu zemlje u kojoj živimo", kazao je Borenović.

Potom je aktvista organizacike Restart Srpska, Aleksandar Gluvić, uzeo mikrofon i u obrednom maniru pitao prisutne kandidate opozicije da li će prihvatiti osvojene mandate, a oni su redom govorili da neće.

Pred okupljenima na Trgu tako su se mandata, osim Borenovića, odrekli Jelena Trivić iz PDP, novopečeni SDS-ovac Nedeljko Milaković, ali i mlađani banjolučki odbornik sa najviše ličnih glasova za NSRS, Draško Stanivuković.

Potpredsjednik NDP Krsto Jandrić takođe se kratko obratio na skupu iako je ljetos njegova slika bila istaknuta na Stubu srama, zajedno sa fotografijama narodnih tribuna koji nisu glasali za izvještaj Anketnog odbora o stradanju Davida Dragičevića.

Inače, Stub srama su napravili upravo pomenuti Blagić i ekipa Resartovaca. Naravno, kao i sve aktivnosti Pravde za Davida, i Stub srama napravljen je bez saglasnosti nadležnih gradskih službi i uz uzurpaciju javnog spomenika.

Okupljenima su se potom obraćali i članovi Gradskog odbora SDS, a Davor ih je za to vrijeme podsticao govoreći im "Obećajte narodu još nešto".

Na sljedećem "Narodnom protestu" najvjerovatnije će se pojaviti Vukota Govedarica, kojeg će, kako se očekuje, grupa Pravda za Davida i opozicija proglasiti za predsjednika Republike Srpske, a izvjesno je da će Govedarica njima položiti i zakletvu.

Na ovom skupu na Trgu Krajine okupilo se tek nekoliko stotina građana, a protest je direktno prenosila BN TV.

Izvor: frontal.rs