Skupštinska većina u Banjaluci stabilna

Za bolji život Banjalučana i nastavak započetih i planiranih projekata boriće se komotna većina od 19 odbornika koalicije okupljene oko SNSD-a. O potezima koji će se u naredne četiri godine povlačiti u najvećem gradu Srpske, razgovarali su lideri stranaka.

"Da se dogovorimo na koji način postupati na neke izazove koji nas očekuju kao što je recimo problemi koji mogu da budu u pogledu mandata. Spojivosti nespojivosti mandata. Razgovarali smo o formiranju jednog koordinacionog tijela, odbora ili tijela, koje će koordinirati koalicinom saradnjom na nivou grada", rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

U većinu će i dva odbornika Demosa, i tri Ujedinjene Srpske.

"Ostajemo kao politička opcija u ovoj priči. Sve što bude rađeno i u okviru ovoga biće u interesu građana Banjaluke. Ništa na štetu. Mislim da je ovo jedan logičan slijed svih poslova koje smo obavili do sada u političkom smislu", kaže lider DEMOS-a, Nedeljko Čubrilović.

"Naše zajedničko opredjeljenje je da ne dozvolimo nikakve eksperimente u Banjaluci. Ovo mora biti siguran grad. Mi smo najzapadnija srpska prestonica. Mora postojati funkcionalno, nacionalno i svako drugo jedinstvo i republičkih institucija, i vlasti koju predstavljamo na nivou BiH i gradskih insititucija", kaže Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Da vremena za čekanje, ali ni za eksperimente nema, poručili su i novoizabrani odbornici prije ulaska u gradsku skupštinu.

"Koalicija okupljena oko SNSD-a je svjesna i važnosti projekata koji SNSD zajedno sa njima treba da nastavi u interesu svih nas. Svakako da su jasno definisani neki dalji koraci. Očekujemo apsolutnu većinu u skupštini grada Banjaluka. I na taj način da sve one projekte naše, koje smatramo da su najbolji za građane Banjaluke i cijele Republike Srpske nastavimo raditi", kaže Mladen Ilić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Putem koji je odredila Vidovdanska koalicija, i nakon izbora banjalučki DNS i SP.

"Naš cilj nije nikakva blokada niti opiranje realnosti nego naprotiv, i ovo je realnost da imamo koaliciju u ovom broju koja je spremna da radi u najboljem interesu za sve građane Banjaluke. A nadam se da će tako biti potvrđeno i za sve druge gradove i opštine u Republici Srpskoj", kaže Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

"DNS je i prije samih ovih izbora potpisao sporazum u sastavu ove koalicije. To smo potpisali i poslije ovih izbora, ne mislimo mijenjati stranu. Sa ovim smo išli pred izbore, tako da ostajemo privrženi ovoj koaliciji i siguran sam da će to doprinijeti boljem i žvotu građana Banjaluke", kaže Borivoj Obradović, predsjednik GO DNS Banjaluka.

Odbornik manjina, Saša Čudić izabrao je stranu. On će među 19 odbornika skupštinske većine.

"Očekujem dobru saradnju u narednom mandatu, očekujem mnogo aktivnosti i mnogo demokratičnosti što Banjaluci ustvari i pripada", kaže Saša Čudić, odbornik manjina u Skupštini grada Banjaluka.

Koalicioni partneri, 16. novembra potpisali su sporazum za formiranje većine u banjalučkoj skupštini grada. Sporazum nije potpisala Socijalistička partija srpske, nakon čega je sa tom strankom SNSD raskinuo i koalicioni sporazum na republičkom nivou.