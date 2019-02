Skupštinska većina predlaže smanjenje plata radnicima "Vodovoda"

Predložene odluke Skupštine opštine Gacko zaslužuju da se nađu u rubrici vjerovali ili ne. Skupštinska većina okupljena oko SDS predložila je da se radnicima tamošnjeg vodovoda smanje i onako male i neredovne plate, a lokalnim funkcionerima da se povećaju za 20 ili 30 odsto. Gatački čelnici pred kamerom ATV nerado govore o platama.



"Naša plata po ovoj odluci je manja nego prošle godine. Kolika je Vaša plata? Moja plata je prošle godine bila 1.900 maraka. A koliko će biti nakon ove odluke? 2.400, ali gledaj šta je tu caka prošle godine naša plata zavisi od prosječne plate za predhodnu godinu", istakao je Radoica Antunović, zamjenik načelnika Gacka.

"Kolika je plata načelnika opštine? Ja to stvarno sada ne znam. A Vaša znate li to? Plata predsjednika skupštine je bila 2.000 maraka...a poslije danas ja ne znam", istakao je Jovan Kovačevič, predsjednik SO Gacko.

Po predloženoj odluci, načelnik bi trebao primati tri prosječne neto plate iz prošle godine plus 30 odsto po osnovu kriterijuma broja stanovnika u Gacku. Kada se sve sabere i oduzme i dodaju godine staža, tvrdi opoziocija, Milan Radmilović će mjesečno u novčanik staviti skoro 4.000 maraka.

Kao i obično načelnik Opštine Gacko Milan Radmilović ni danas nije ulazio na vrata Skupštine pa ga nismo uspjeli pitati da prokomentariše odluku o funkcionerskim platam i svoju platu od skoro 4.000 maraka.

Od odbornika vladajućeg SDS-a danas se o svemu ovome čula tek po koja riječ. Opozicionari su kritikovali satima i na kraju uspjeli spriječiti smanjenje plata radnicima "Vodovoda". Izborili su se i za manje povećanje plata čelnim ljudima Gacka.



"Funkcioneri i odbornici nisu zaslužili povećanje dodatka odnosno primanja koja primaju iz opštine Gacko jer svojim radom nisu mnogo doprinijeli uljepšavanju stanja odnosno poboljšanja života građana", istakao je Vasilije Lažetić, odbornik SNSD Gacko.

Dosta se govorilo o problemima gatačkih preduzeća koja su pred kolapsom. Rješenje problema Vodovoda je kredit i otpuštanje radnika misle nadležni, a u SNSD-u kažu da je to apsurdno.



"Gacko je grad apsurda, prošle godine smo dostigli budžet od 14 miliona, a život smo u gradu učinili težim. Skupštinska većina nema ni za jedan aktuelni problem i dubioza se samo nastavlja do promjene skupštinske većine do nekih novih ljudi koji će donijeti nove ideje", Siniša Šuković, odbornik SNSD Gacko.

Današnje zasjedanje gatačkih tribuna trajalo je rekordnih sedam sati. Obilježele su ga kritike opozicije i stalno ćutanje odbornika vladajuće većine.